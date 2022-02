Era la primera vegada que la Gulbenkian desembarcava a Girona seguint l’estela d’altres formacions destacaes dins la Temporada Ibercamera. El pòrtic d’entrada va ser una obra del compositor Pedro Amaral molt interessant de tall comtemporani. Aquests retrats orquestrals de 2013 van donar peu al concert núm. 2 de Chopin per a piano en què Nelson Goerner va demostrar una tècnica depurada i molta contenció en el so. L’orquestra va haver d’afluixar per tal que el piano es pogués escoltar i sobretot en el primer moviment va tenir moments feixucs d’una certa desmotivació. Goerner va fer gala d’un fraseig brillantíssim, molt delicat amb un treball d’orfebre pel que fa a l’articulació melòdica. Però va mancar-li la rauxa que en alguns moments reclama certs espais d’aquesta pàgina. Malgrat això, la màgia melòdica del segon moviment va arribar a emocionar. On realment l’orquestra va demostrar tota la seva energia va ser en La mer de Debussy. Per aquesta partitura tan complexa Ricardo Castro va estar molt atent a la direcció i va aconseguir un molt bon resultat. Els vents-metall van fer un grandíssim paper, especialment les tropes. La corda, tot i tenir una molt bona sonoritat, no va resultar del tot sonora. El resultat final, però, tenia la qualitat i la suficiència d’una orquestra que es fa escoltar. Potser no té una sonoritat característica, però hi ha una línia vertebradora que unifica la formació i arriba al públic.