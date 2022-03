La gironina Edicions de la Ela Geminada acaba de reeditar Mort accidental d’un anarquista del premi Nobel Dario Fo. La traducció de l’italià és de Guillem-Jordi Graells.

Estrenada l’any 1970, és una obra de teatre satiricopolítica sobre la violència policial. S’inspira en la mort de Giuseppe Pinelli, un anarquista acusat d’un atemptat a Milà, després de precipitar-se des del quart pis de la comissaria on estava sent interrogat. La mort de Pinelli va ser oficialment considerada un suïcidi i posteriorment, un accident, i juntament amb uns fets similars a la Nova York de 1921 va servir de base per al text de Fo.

La reedició de Edicions de la Ela Geminada compta, a més, amb un pròleg de l’advocat Benet Salellas que tracta sobre la violència policial i la comissaria de Via Laietana de Barcelona com a espai de repressió durant la dictadura franquista.