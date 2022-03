"CODA", la pel·lícula guanyadora de Sundance 2021, ha sorprès aquesta nit en guanyar l'Óscar a la millor pel·lícula en uns guardons que, no obstant això, han estat dominats per la ciència-ficció de "Dune", que ha sumat sis victòries en els apartats tècnics.

Per darrere han quedat la inesperada "CODA", amb tres premis en total, i "Los ojos de Tammy Faye", que ha sumat dos triomfs, inclosa la de millor actriu protagonista per a Jessica Chastain.

A pesar que "El poder del perro" sonava com la gran favorita de la temporada de premis, en les últimes setmanes va començar a veure's eclipsada per "CODA", el triomf de la qual en els premis del Sindicat d'Actors (SAG Awards) va il·luminar les seves opcions com la gran alternativa al guardó.

Finalment, aquesta alternativa es va convertir en realitat.

El film, un remake de la francesa "La Família Bélier" que Apple TV+ va adquirir per 25 milions de dòlars en vèncer a Sundance, havia guanyat als premis dels sindicats de productors, actors i guionistes. Una brúixola important, perquè molts dels seus votants repetien en els Óscar.

El seu repartiment, majoritàriament sord, i el seu argument, sobre una filla de pares sords amb talent per a la música, emplenava moltes de les caselles de diversitat que tant agraden al Hollywood d'aquesta dècada.

"Volem donar les gràcies a l'Acadèmia per donar el premi a una pel·lícula sobre la família i l'amor", van dir els seus directors i productors en recollir el guardó en grup.

"CODA" (que en anglès és l'acrònim per a "fill d'adults sords") també es va coronar com a millor guió adaptat i va repartir el guardó al millor actor secundari a Troy Kotsur, qui ha arrasat en la temporada de premis en guanyar tots els certàmens excepte els Globus d'Or.

Netflix torna a quedar-se sense l'Óscar

El principal perjudicat per la victòria de la pel·lícula d'Apple TV+ va ser Netflix, que mai havia estat tan prop de l'Óscar a la millor pel·lícula: "Roma" semblava que sí però no, Martin Scorsese ho va intentar amb "The Irishman" i, l'any passat, "Mank" va tractar d'enlluernar als acadèmics però no va recol·lectar premis.

En aquesta edició "El poder del perro", la seva gran basa, va aconseguir un meritori Óscar a la millor direcció per a Jane Campion, la tercera dona que guanya aquest premi després de les victòries Chloe Zhao, l'any passat per "Nomadland", i Kathryn Bigelow, qui va ser la primera per "En tierra hostil" el 2010.

Will Smith i Jessica Chastain guanyen els Óscar als quals aspiraven Bardem i Cruz

En l'apartat d'interpretació, Will Smith, protagonista de "El método Williams", va guanyar l'Óscar a millor actor al que també aspirava l'espanyol Javier Bardem per "Being the Ricardos".

El seu discurs d'agraïment va quedar entelat per les disculpes que va demanar en directe a l'Acadèmia de Hollywood després que bufetegés a Chris Rock sobre l'escenari per un acudit relacionat amb la seva esposa.

"Vull disculpar-me amb l'Acadèmia i vull disculpar-me amb tots els meus companys nominats", va dir davant la mirada atònita del públic present, que va emmudir durant la seva llarga intervenció.

Més amable va ser la victòria de Jessica Chastain, guanyadora amb "Los ojos de Tammy Faye" de l'Óscar a la millor actriu protagonista, que tenia a Penélope Cruz ("Madres Paralelas") com l'única candidata per una actuació en un idioma diferent a l'anglès.

Chastain va dedicar gran part del seu discurs a les "persones que viuen soles i sense esperança", perquè "el suïcidi és un gran problema als Estats Units".

Els triomfs hispans: Ariana Debose, Alberto Mielgo i Leo Sánchez

Les estatuetes també van arribar a les mans dels hispans. Ariana DeBose, nascuda als EUA i d'origen porto-riqueny, va aconseguir alçar-se amb l'Óscar en la categoria de millor actriu de repartiment gràcies al seu paper d'Anita en "West Side Story", la mateixa que Rita Moreno va encarnar en l'adaptació de 1961. Llavors, Moreno es va convertir en la primera dona hispana que aconseguia l'Óscar.

DeBose va destacar la seva identitat com a hispana de la comunitat LGTBQ per a defensar que el cinema de Hollywood pot ser un lloc per a les minories.

Minuts abans, van pujar a l'escenari els espanyols Alberto Mielgo i Leo Sánchez, guanyadors de l'Óscar al millor curt animat per "El limpiaparabrisa", els qui, en el seu cas, van insistir que Hollywood havia de donar més importància al cinema d'animació per a adults.

En animació, precisament, va guanyar "Encanto", una pel·lícula de Disney molt lligada al món llatí per estar inspirada en el realisme màgic de Colòmbia, però que no es va emportar ni el premi a la millor banda sonora ni el de millor cançó, per a "Dos oruguitas", a pesar que la seva música és un fenomen mundial.

"DUNE", discret però nombrós triomf

L'Óscar de banda sonora se'l va emportar "Dune", que hauria estat la protagonista de la nit si l'Acadèmia no hagués lliurat els premis tècnics abans de l'emissió televisiva per a alleugerir la gala.

L'obra, en la qual Bardem va treballar com a actor secundari, es va coronar com a millor banda sonora, so, disseny de producció, fotografia, edició i efectes especials. Ja té una seqüela en marxa.

I el de millor cançó va ser per a "No Time To Die", de Billie Eilish i el seu germà Finneas, pel tema per al film de James Bond.