Encara que Jon Batiste, un artista fins ara aliè a l’star system del pop, acaparava nominacions (11), les cases d’apostes no confiaven gaire en el seu punch guanyador, però finalment l’ariet de les músiques afroamericanes va donar la campanada: cinc Grammy, entre ells un dels grossos, el del Millor Àlbum de l’Any, atorgat a l’afortunat We are. Allà al cim, només li van tossir Bruno Mars i Anderson.Paak, és a dir, el duet Silk Sonic, amb quatre premis (entre ells, Cançó i Enregistrament de l’Any), seguits de la riallera Olivia Rodrigo, guardonada per triplicat, incloent els llorers de Millor Artista Novell.

Els Grammy van recuperar les brillantors de sempre en una gala presencial al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas que va acollir actuacions ben diverses, de J Balvin a Lenny Kravitz ( amb H.E.R.); presentadors de renom, amb tàndems com Dua Lipa amb Megan Thee Stallion, o les venerables Joni Mitchell i Bonnie Raitt, i un palmarès que va acabar deixant fora de joc figures com Billie Eilish, Taylor Swift i Justin Bieber, notoris derrotats de la nit. Kanye West tampoc recordarà aquesta gala amb gran emoció, ja que la seva Donda només es va imposar en dues categories menors, de l’àmbit del rap, i la seva actuació, que no havia arribat a confirmar-se, va ser descartada a causa del seu comportament conflictiu a les xarxes. Superada (en aparença) l’apagada pandèmica, la gala dels Grammy no va resultar exempta de càrrega dramàtica, molt literal en la veu del president d’Ucraïna, Valodímir Zelesnki. Va aparèixer a la pantalla per recordar a l’audiència que aquests dies els músics del seu país «han de portar armilles antibales en lloc d’esmòquings».