El saló Sarrià Manga que es fa durant tot aquest cap de setmana al pavelló Municipal ha vingut per quedar-se. Almenys aquesta és la idea dels seus impulsors, l’associació Starraco Unlimited, que vol importar a les comarques gironines l’èxit del festival que organitzen des de fa anys a Tarragona, també dedicat al mateix univers de la cultura asiàtica. «Hi haurà activitats per a tots els gustos i tothom hi podrà trobar el seu espai, volem que sigui un esdeveniment molt familiar», detalla Ivan Carrasco, l’organitzador. Al pavelló de Sarrià hi han muntat un saló dedicat al manga i a l’anime, amb entrades a 9 euros (i una pel·lícula de regal) i l’accès gratuït per als menors de 8 anys. L’horari d’obertura és de 10 del matí a 8 del vespre i des de l’organització esperen que hi passin més de 2.000 visitants.

En el Sarrià Manga s’hi podran trobar activitats diverses, des de xerrades temàtiques, concursos, karaoke, concerts, demostracions de ball, fins a activitats interactives com el softcombat i una zona retrogaming, amb consoles i jocs d’ordinador dels anys 80 i 90. El saló també comptarà amb la presència de diverses celebritats del doblatge i actors, entre els quals hi destaquen les actrius de doblatge de La màgica Do-Re-Mi, i els dobladors de Vegeta i l’Arale; així com destacats youtubers i influencers, com Marc Magori, Djoseppe, Comic Pau o Admin Tachi de Uchi Bross, i la creadora de continguts Chaoko. Tampoc hi faltaran les zones de marxandatge i els photocalls de manga i sèries anime. A més, els assistents més nostàlgics gaudiran d’allò més amb la reproducció a tamany real de la Kame House, la casa del Follet Tortuga de la famosa sèrie Bola de Drac. «Hem vingut per quedar-nos, i no només això, ens agradaria que si aquest any el saló funciona de cara a l’any vinent, puguem créixer i fer-lo més gran», destaca Carrasco. De moment ocupen el pavelló d’Esports i no es descarta en futures edicions instal·lar una carpa a l’exterior per acollir més expositors. Els organitzadors estan satisfets del ritme de venda d’entrades anticipades i expliquen que la demanda els arriba no només de Girona i rodalies «sinó també d’arreu de Catalunya i sobretot de Barcelona». Starraco Unlimited és una associació saltenca encarregada de difondre la ciència-ficció, la fantasia i el manga. Així va sorgir-los la possibilitat de muntar un esdeveniment a Tarragona, tot primer centrat en l’univers Star Wars, que han aconseguit consolidar, i darrere seu n’han vingut d’altres en diverses localitats catalanes.