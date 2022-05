El festival Inund'Art recuperarà l'espai públic de Girona del 3 de juny al 31 de juliol. La mostra d'art arriba a la 17a edició i ho fa tornant al carrer i incorporant nous espais com la rambla de la Llibertat, la plaça de les Voltes d'en Rosés o el Museu d'Història. Enguany hi haurà exposicions, instal·lacions, performances i recorreguts sensitius d'artistes catalans i també internacionals, guanyadors del certamen d’Art Per Tot i el Projecte Transfronterer amb l’Associació Agith’é i la Casa de la Generalitat a Perpinyà. "L’Inund’Art és un festival de cultura contemporània que fa de punt de trobada d’arts visuals contemporànies. I és l'única mostra d'art contemporani a Girona", ha afirmat el vicealcalde, Quim Ayats.

Després de dos anys de contingència per la pandèmia, el festival recupera les intervencions a l’espai públic. En aquest sentit, com a novetat, aquest any s’incorporen escenaris al centre de la ciutat, com la rambla de la Llibertat o la plaça de les Voltes d’en Rosés, i en equipaments, com el Museu d’Història de Girona, la Casa de Cultura o la Fundació Valvi. El programa inclou 25 propostes artístiques, en una selecció que combina participants de la convocatòria oberta, on es van presentar més de 250 artistes, i una tria de projectes únics i diversos en el sector de les arts visuals contemporànies. D'aquesta manera es vol fomentar la consolidació d’artistes emergents i reforçar la programació amb projectes de renom. L'eix principal d’aquesta edició del festival seran els recorreguts sensitius. Aquestes accions artístiques fusionen les arts escèniques, la música i les arts visuals per crear experiències úniques que necessiten la interacció entre l’artista i l’espectador. El públic de la mostra podrà gaudir de cinc propostes sensitives: Ambulantis, de la Cia. Ambulantis; Asalto al paraíso, de la Cia Misstwo Mystic; Espai Kümedungu, de Teatro de los Sentidos; CorroC, d’Escarlata, i Anhelos, d’Ángeles G. Gordillo.