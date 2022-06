L’escriptor i periodista gironí Rafel Nadal serà l’encarregat d’obrir l’1 de juliol la dotzena edició del cicle Punt de Lectura d’Agullana. Un any més, els jardins de la societat La Concòrdia acolliran durant tot l’estiu un programa de xerrades sobre literatura contemporània en el qual participen narradors que durant el darrer any hagin publicat una novel·la, com ara Sergi Belbel o Laia Aguilar. El cicle està organitzat i coordinat per Enric Tubert amb el suport de l’Ajuntament d’Agullana i té la llibreria 22 de Girona.

Durant cinc divendres de juliol i tres d’agost, escriptors com ara Tània Juste, guanyadora del premi Prudenci Bertrana 2021 o els finalistes al Llibreter Xavier Aliaga i Glòria de Castro, parlaran de les seves novel·les i de la seva manera d’entendre el fet d’escriure narrativa en llengua catalana, per després fer un col·loqui amb els assistents. Enguany, el cicle arrenca amb la visita de Rafel Nadal, l’únic autor repetidor d’aquesta edició, que parlarà de Quan s’esborren les paraules, l’1 de juliol a dos quarts de vuit del vespre. En la segona sessió, el 8 de juliol, intervindrà Tània Juste, autora d’Amor a l’art, novel·la guanyadora del Bertrana l’any passat. El director i dramaturg Sergi Belbel serà el tercer en intervenir el divendres 15 de juliol, tot parlant de Morir-ne disset, la seva estrena en la novel·la, que li ha valgut el premi Sant Jordi. El seguirà la menorquina Maite Salord, el 22 de juliol amb L’altra riba, mereixedora del tercer premi Proa de novel·la. El cinquè participant, el 29 de juliol, serà el valencià Xavier Aliaga, amb Ja estem morts amor, mentre que el 6 d’agost serà el torn de Glòria de Castro i L’instant abans de l’impacte. Agnès Marquès, debutant en el món de la novel·la amb Ningú sap que soc aquí, serà a Agullana el 19 d’agost i tancarà el cicle Laia Aguilar el 26 d’agost amb el llibre Les altres mares. La darrera sessió serà a la plaça de l’església de l’Estrada, per la festa major.