Isaki Lacuesta no s'atura. El cineasta gironí, que el 21 d'octubre estrenarà als cinemes "Un año, una noche", la pel·lícula inspirada en la matança terrorista ocorreguda el novembre de 2015 a la sala Bataclan de París durant un concert, sempre s'ha mostrat molt predisposat a treballar en terrenys que s'allunyen una mica del cinema tradicional, amb freqüents incursions en el món de l’art col·laborant amb arquitectes com els de l'estudi olotí RCR, pintors com Miquel Barceló o Antoni Tàpies i músics de la talla d'Albert Pla o Pau Riba.

L'autor de films com Entre dos aguas (2018) i La leyenda del tiempo (2006), s'ha aliat ara amb la cantant Soleá Morente i la vocalista i guitarrista Isa Cea, de la banda de rock independent Triángulo de Amor Bizarro, per firmar el videoclip de "Domingo", un tema inclòs a "Aurora y Enrique" (Elefant Records, 2021), el darrer àlbum d'estudi de la filla mitjana del desaparegut Enrique Morente. Rodat al municipi gallec de Boiro, Isaki Lacuesta imprimeix el seu segell personal i treu el màxim partit en aquest videoclip a la densitat d'un tema que combina una certa distorsió en les guitarres amb les veus de la cantaora i la cantant corunyesa. Amb un cert regust gòtic, les dues protagonistes es presenten vestides de núvia visitant espais plens de simbolisme, amb estàtues, antigues civilitzacions i un bon grapat de reminiscències eclesiàstiques. El cineasta gironí decora el vídeo de tons obscurs, amb l'aparició de personatges trencadors que s'assimilen ràpidament a una lletra carregada de poesia i melancolia.