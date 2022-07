El festival Ítaca tanca la desena edició amb més de 17.000 espectadors, la xifra més alta de la seva història, però alerta d’un canvi d’hàbits que ha fet disminuir el consum de música en directe. En aquest sentit, ha tancat l’edició d’enguany amb un 77% d’ocupació pel que fa als espectacles de pagament, una xifra elevada gràcies als bons números de l’Ítaca Sant Joan, la cita massiva de l’Estartit per la revetlla (13.200 espectadors), però més baixa que altres edicions prèvies a la pandèmia, explica el seu director, Fran Arnau.

Arnau indica que respecte a altres edicions han notat un descens d’entre un 15 i 20% en les propostes de petit i mitjà format que el certamen escampa per l’Empordà. «En cap cas es pot parlar de desastre i estem contents perquè la xifra d’espectadors final és molt alta, en gran part gràcies a l’Estartit, però és cert que artistes i formats que abans de la covid funcionaven molt bé, enguany han costat», explica Arnau.

«Després de la pandèmia, que va ser molt dura, el sector musical torna a estar molt tensat i segueix la mateixa dinàmica dels teatres que han notat una davallada i no han recuperat el nombre d’espectadors d’abans de la pandèmia», detalla el responsable del certamen, que atribueix el descens a una suma de factors, com ara l’increment generalitzat de preus, la sobresaturació del sector i al fet que el públic s’anticipa menys i fa la compra a última hora.

«Abans de la pandèmia la venda anticipada funcionava molt bé, per exemple el 2019 havíem arribat a fer el ple per l’Ítaca Sant Joan un mes abans i aquest any, amb un millor cartell, ho hem deixat en un 83,3%. Veiem que ara la venda s’anima a mesura que s’acosta la data del concert o fins i tot el mateix dia, i que cites que, per cartell i format, teníem moltes expectatives d’omplir, no ho han acabat de fer», detalla.

Tot i això, el balanç d’Arnau d’aquesta desena edició és «molt positiu», tant per la qualitat dels artistes com pel volum global d’espectadors, que confirmen l’Ítaca com un dels cinc festivals de pagament de la Costa Brava amb més públic.

Pel que fa al perfil dels assistents, provenen de 491 poblacions catalanes i espanyoles, amb les comarques barcelonines com a procedència majoritària (54%), seguit del de les comarques gironines (41,57%), tot i que també n’hi ha hagut de llocs com Madrid o el País Basc. En el cas de la cita de l’Estartit, sis de cada deu espectadors eren de fora de la demarcació i segons les dades preliminars del festival, el 70% es va quedar a dormir allà i un 10% ho va fer en zones properes.

Als 17.241 espectadors dels concerts, cal afegir-hi unes 10.000 persones més que han participat també en les activitats de franc programades per commemorar la desena edició, com els tres espectacles de drons oferts per Flock Drone Art a l’Estartit, Palafrugell i l’Escala.