El guitarrista Eduardo Niebla emprendrà aquest estiu una gira per esglésies, basíliques, castells i jardins que ha batejat com a Mediterranean Festival Tour. Del 2 al 27 d'agost i del 9 al 25 de setembre, el músic gironí actuarà en espais de Cadaqués (església de Santa Maria), Castelló d'Empúries (basílica de Santa Maria), l'Escala (església de Sant Pere), Pals (església de Sant Pere), Begur (església de Sant Pere) o la Bisbal d’Empordà (església de Santa Maria). També passarà per Sant Antoni de Calonge (església de Sant Antoni de Calonge), Calonge (església de Sant Martí), Sitges o València.

Eduardo Niebla, que anirà acompanyat del guitarrista Joao Lima, oferirà un recorregut per la seva llarga trajectòria musical, que l'ha dut a actuar arreu del món, juntament amb algunes composicions incloses en el seu nou disc Las Olas de Niebla. «M’he desfet de l’innecessari, el que busco en la música és profunditat» Les entrades tenen un preu de 25 euros en venda anticipada (planasconcert.com) i de 30 euros a la taquilla.