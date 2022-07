El Teatre de Bescanó encara a partir de l’11 d’agost i fins el 18 de desembre el segon semestre de la temporada amb propostes de primer nivell com L’oreneta, de Guillem Clua; Bona Gent, de Guerrilla Produccions o Per fi sol, de Carles Sans, entre moltes d’altres.

La temporada s’iniciarà i es tancarà amb dos monòlegs d’humor: el primer, que coincidirà amb la Festa Major de Bescanó, és Bona Gent, que es farà l’11 d’agost. L’humorista i presentador Quim Masferrer, que es va fer popular pel programa televisiu El Forester, ja he recorregut més de 250 municipis per a representar l’espectacle on el públic en són els principals protagonistes.

L’últim monòleg serà el de Carles Sans, membre de la companyia dissolta El Tricicle, que presentarà el seu primer treball en solitari, Per Fi Sol.

Entremig, el Teatre de Bescanó també ha programat altres obres de teatre com L’oreneta, escrita per Guillem Clua i dirigida per Josep Maria Mestres, on Emma Vilarssau i Dafnis Balduz narran una història culpiora i punyent a parts iguals. Tot i això, també hi haurà propostes musicals i familiars. Per exemple, l’espectacle Pòsit, de la companyia Meritxell Yanes; l’acutació d’El Pot Petit; Cançons de fi de segle, de Joan-Pau Chaves; Isla Negra canta a Neruda, de David Poblete o KI’AA, la teva cançó, d’Inspira Teatre.