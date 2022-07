El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha anunciat aquesta setmana que el bonus cultural de 400 euros d’ús exclusiu per als joves estarà disponible a partir de demà dilluns 25 de juliol.

Així ho va anunciar dijous Iceta en una roda de premsa des del Ministeri de Cultura i Esport, on va assenyalar que dilluns es podran inscriure tots aquells joves que compleixin 18 anys aquest 2022. «Disposaran ja d’una àmplia oferta cultural de productes i serveis», va indicar el ministre. El bonus cultural és una espècie de «targeta moneder», anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez i contemplada en els pressupostos generals, en la qual els joves, al llarg d’un any, podran destinar 400 euros a activitats i productes culturals. En aquests 400 euros hi ha tres segments diferenciats: un de 200 euros reservats per a esdeveniments de cultura en viu, 100 euros dedicats al consum cultural físic (llibres) i 100 euros per al consum de productes digitals.

Correus, amb capacitat per a ser present en tot el territori, la qual cosa facilitarà la seva implantació, ha sigut l’òrgan assignat per a la facilitació i gestió dels mitjans de pagament del programa d’ajudes del Bo Cultural Jove 2022.