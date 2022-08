Nits de Circ estrena aquest dimecres a la nit a Besalú (Garrotxa) la seva segona edició amb gairebé 9.000 entrades venudes. Els seus promotors, Circus Arts Foundation, han preparat un espectacle totalment nou amb més funcions, més dies i artistes internacionals. En total, n'hi participaran 24 arribats de vuit països diferents que oferiran vuit atraccions. Entre elles, la roda de la mort de Navas Team; el patinatge acrobàtic del Duo Donnert o els arriscats salts al trapezi volant de Camila Palma. Nits de Circ es podrà veure a Besalú fins dissabte 13 i del 16 al 24 d'agost es traslladarà a Roses (Alt Empordà).

La segona edició del circ sense sostre sota les estrelles arranca aquest dimecres a Besalú amb 9.000 entrades venudes i després que en la primera s'exhaurissin totes les que hi havia disponibles, en aquella ocasió –per les restriccions- 9.300. Hi participaran 24 artistes de vuit països com Equador, Hongria, Xile, Vietnam o Bulgària, entre d'altres. I s'hi podran veure fins a vuit atraccions en 13 representacions.

El seu director, Genís Matabosch, ha explicat que es tracta d'una edició «especial» i «d'agraïment», ja sense restriccions. «Hem volgut fer un espectacle únic, amb una producció que es podrà veure quatre nits a Besalú i nou a Roses, n'hem afegit una pel ritme de vendes», ha remarcat.