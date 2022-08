L’artista Sara Baras va ser l’encarregada de donar ahir el tret de sortida a la segona edició del Cerdanya Music Festival, que fins al 20 d’agost oferirà una desena de propostes musicals en un espai natural de Llívia (Cerdanya). Tot i que la pluja va obligar a suspendre el primer dels concerts previstos, el de Fangoria d’aquest dimecres, ja han quedat resolts els problemes derivats de l’acumulació d’aigua a la zona de l’aparcament. Des de l’organització han explicat que porten prop de 12.000 localitats venudes, gairebé la mateixa xifra d’assistents amb què es va tancar la primera edició, duta a terme a Alp. Per aquest escenari també hi passaran artistes com Joan Dausà, Stay Homas, God Save The Queen i Raphael, entre d’altres.

La ballarina i coreògrafa Sara Baras va oferir a la localitat cerdana el seu darrer treball ‘Alma’, on fusiona el bolero i el flamenc a través de melodies conegudes però actualitzades. Així va dir que el públic podrà recordar com són aquestes «bandes sonores» i sentir «emoció i nostàlgia» a l’hora d’escoltar-les. En aquest sentit, creu que cal tenir «respecte» per la tradició i mantenir-la, però, amb una identitat pròpia. Respecte a la ubicació del festival, Baras va afirmar que és un lloc «preciós» i ha assenyalat que nota les ganes de la gent de viure el «directe». A més, va indicar que per ella és un «regal» retrobar-se amb el públic i poder compatir «el seu art».

Per tirar endavant el certamen, s’han contractat més de 150 persones de la Cerdanya, segons va explicar el director de Concert Studio, Martín Pérez. El festival ocupa un recinte total de 87.000 metres quadrats, el qual inclou una gran àrea d’aparcament, un espai gastronòmic on també es duen a terme actuacions durant la tarda i un gran auditori on s’han instal·lat pràcticament unes 2.300 cadires. A més, com a novetat, aquest compta amb un sistema de calefacció per aire.

Pérez va voler deixar clar que s’aposta fer un festival amb una programació diària i entre el 10 i el 20 d’agost perquè assegura que és el període on hi ha més visitants a la Cerdanya. Per aquest mateix escenari del festival hi passarà aquest divendres God Save The Queen, considerada com la millor banda tribut de la formació, i Stay Homas hi actuarà dissabte. Mentre, la Flower Cerdanya Power tancarà la setmana i a partir del 15 d’agost hi actuaran Guitarricadelafuente, Kool & The Gang, Joan Dausà, Raphael, Niña Pastori i Loquillo.