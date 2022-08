La Schubertíada encara la recta final amb un tribut als sanitaris

La Schubertíada encara la recta final de la trentena edició amb un homenatge als professionals de l’àmbit sanitari. La cita de Vilabertran ha organitzat per aquest vespre un recital de primeres espases del violí com a tribut a un sector que «ha patit molt per la pandèmia i que ara té la sensació que la gent els ha oblidat», explica el director del festival, Víctor Medem, que remarca que a més de l’acció simbòlica a favor dels sanitaris, «serà un concert musicalment molt potent».

Sis violinistes catalans de primer nivell, com Abel Tomàs, Helena Satué o Vera Martínez Mehner, interpretaran la integral de les sonates i partites per a violí sol de Johann Sebastian Bach. «És un repertori molt potent, dels més difícils que pot encarar un violinista i poder-lo fer amb sis intèrprets catalans demostra la maduresa musical del país», assegura Medem sobre el concert a Santa Maria de Vilabertran. Es tracta, diu Medem, d’un repertori que «convida molt a la introspecció i a les emocions, i que s’escau molt al reconeixement que volem fer». «Nosaltres hem pogut fer festival els dos darrers anys, adaptats a les circumstàncies, però volem rendir un homenatge al sector en un moment en què la gent intenta oblidar la pandèmia», diu el responsable del cicle de concerts. Es tracta d’una col·laboració amb la Fundació Galatea, que vetlla per la salut mental i emocional dels professionals sanitaris. «Ara és el moment d’aquest tipus de reconeixements: després de dos anys en tensió i desbordats, són molts els sanitaris que ara troben un buit i pateixen un esgotament físic i mental i necessiten suport», diu Medem. En col·laboració amb Galatea, el festival també posa en marxa una fila zero per fer aportacions econòmiques a la fundació. La cloenda, amb els Casals Com és habitual, la Schubertíada acabarà amb un recital de cloenda del Quartet Casals, demà. La formació se suma a la celebració del trentè aniversari del festival amb una de les obres més festives del repertori de la música de cambra, el Quintet amb piano, op. 81 d’Antonín Dvořák, que interpretaran amb el pianista Christian Blackshaw.