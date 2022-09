L'il·lustrador argentí-mexicà Jorge Alderete, conegut amb el nom artístic de Dr Alderete, ambienta a Olot un còmic inquietant de misteri paranormal. En aquesta novel·la gràfica, Alderete uneix la seva obsessió pels moais i la cultura de l'illa de Pasqua amb les erupcions volcàniques de fa 100.000 anys, el pirata i esclavista Joan Maristany (que va acabar amb la població indígena de Rapa Nui), els albiraments d'ovnis i els crims al geriàtric de La Caritat. 'Olot', publicat en català i castellà sota el segell de l'editorial mallorquina Autsaider Comics, combina fets reals amb fantasia i conjectures per demostrar "que allò estrany no ha de passar sempre en poblets del mig dels Estats Units" i que aquí "també podem tenir el nostre Expedient X".

Argentí de naixement i mexicà d'adopció, als seus 51 anys Jorge Alderete és un dels referents del món de la il·lustració a l'Amèrica Llatina. Combina aquesta faceta amb la d'animador, director i també la de músic (amb la banda de cúmbia fusió Sonido Gallo Negro). És conegut per les seves il·lustracions de portades de discs -entre els quals, Andrés Calamaro o Los Fabulosos Cadillacs- i els seus còmics i novel·les gràfiques. El seu és un estil underground, amb dibuixos que es mouen a cavall de l'estètica pop i el kitsch.

Ara, la seva nova proposta s'ambienta a l'altra banda de l'Atlàntic. I més en concret, a la capital de la Garrotxa. Dr Alderete pren la ciutat d'Olot com a escenari d'una història de misteri paranormal, que combina realitat, personatges històrics i ficció.

Que s'hagi fixat en aquesta ciutat no és banal. De fet, l'il·lustrador és un estudiós de la cultura tiki, els moais i tot allò relacionat amb l'illa de Pasqua. I precisament, arran d'això, l'artista va conèixer l'existència del moai d'Olot, que des del 1984 simbolitza l'agermanament de la ciutat amb Hanga Roa (la capital de l'illa de Pasqua).

Aprofitant una gira europea amb Sonido Gallo Negro, que el va portar fins a Barcelona, Jorge Alderete va aprofitar per escapar-se fins a Olot a la recerca del moai. I d'aquesta visita en va sortir l'embrió de la novel·la gràfica 'Olot', que ara s'ha editat en català i en castellà sota el segell de l'editorial mallorquina Autsaider Comics.

La història, destaca l'editorial en un comunicat, "combina successos reals, personatges històrics i fets aïllats, que s'embasten amb fantasia i conjectures per crear un relat de misteri paranormal". Al llarg de 120 pàgines, Dr Alderete demostra "que allò estrany no ha de passar sempre en poblets del mig dels Estats Units" amb un còmic que posa en relleu que, també aquí, "podem tenir el nostre propi Expedient X, tant inquietant o més que l'americà".

Volcans, moai, ovnis i crims

A 'Olot', l'il·lustrador argentí-mexicà posa en una batedora fets reals, història, rumors i fenòmens sobrenaturals. "Amb un dibuix rotund, recull racons emblemàtics de la ciutat, amb prou feines coneguts, que amb l'aire pop del seu traç passen a convertir-se en llocs plens de misteri", destaca Autsaider Comics.

La capital de la Garrotxa li serveix a Dr Alderete com a escenari per construir una novel·la gràfica que uneix les erupcions volcàniques d'ara fa 100.000 anys -que és on comença el còmic- amb el pirata i esclavista Joan Maristany Galceran (que va acabar amb la majoria dels indígenes de Rapa Nui), els albiraments d'ovnis del científic Carles Gasol o els assassinats del geriàtric La Caritat. "Un relat de sèrie B en què allò paranormal seria l'eix d'aquest inquietant llibre", explica l'editorial.