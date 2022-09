Morcheeba no actuarà al festival In-Somni aquesta nit, com estava previst. Segons ha informat l'organització en un comunicat, «la banda britànica ha comunicat la seva negativa a venir a actuar al festival» després del seu canvi d'ubicació. Els caps de cartell del certamen al·leguen motius «estrictament tècnics», tot i que el mateix festival ho posa en dubte i no descarta emprendre accions legals contra l'agència de management de la banda, la promotora Just Live Music.

Dimecres el festival va anunciar que es traslladava de la ubicació inicial, a Sarrià de Ter i a l'aire lliure, fins a La Nau de Banyoles, per la previsió meteorològica. Segons la versió de l'organització, a nou hores de recollir Morcheeba a l'aeroport, la seva oficina de contractació els ha dit que «només tocarien on estava previst inicialment», malgrat que tenien «la garantia que els mateixos equips de so i llum que sol·licitaven s'instal·larien també a la sala».

«El resum que en fa l'In-Somni és: o bé la banda o bé una part del seu manegement no tenen la voluntat de salvar el concert. No és un grup de rock-stadium, poden fer perfectament i amb absoluta tranquil·litat tècnica el concert», diu l'organització, que assegura que està «dolguda i afectada» per la situació i que estudia emprendre mesures legals contra la promotora.

El festival dona tres opcions als qui tenen entrada: el retorn total de l'import, posant-se en contacte amb el canal on s'ha comprat; la devolució de 12 euros de l'entrada i assistir a la resta de concerts previstos per avui (Agnès Algueró i Luw, a més de diversos Dj) o bé conservar-la i que serveixi per al concert que escullin de l'aniversari dels vint anys del certamen, l'any vinent.