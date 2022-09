El cineasta Woody Allen ha afirmat que la seva propera pel·lícula serà la número 50 i que «en principi» no en farà més, sinó que preveu escriure la primera novel·la. Ho ha dit en una entrevista que La Vanguardia publicava ahir per la publicació del seu llibre de contes còmics Gravedad cero (Alianza) el 27 de setembre.

«La meva idea, en principi, és no fer més cinema i centrar-me a escriure, aquests contes i, bé, ara estic pensant més aviat en una novel·la», explica, però no preveu publicar més memòries.

Suposa que la novel·la inclourà l'humor que li sol sorgir com a creador, però no necessàriament: «Si tingués una idea molt seriosa, no dubtaria a fer el mateix que vaig fer en algunes de les meves pel·lícules, les anomenades serioses».

Pel que fa a la pel·lícula, ambientada a París, «serà semblant a Matchpoint, emocionant, dramàtica i a més sinistra».