«La fidelitat en la parella és una eina per tapar inseguretats»

J. M. Codina presenta avui (19h) a la biblioteca de Llagostera Ocells de neu, una novel·la curta sobre l’amor, el pas del temps i el desig

Per què escriu un professor de català, si ha de saber millor que ningú que els joves no llegeixen?

Doncs miri, una de les coses que em fan més content des que s’ha publicat el llibre, és haver rebut missatges de joves dient-me que se l’estan polint ben de pressa. Si contribueix a fomentar la lectura entre aquesta generació que no llegeix, ja he fet més del que esperava.

Està vist que, perquè llegeixin, ha d’haver-hi amor i sexe...

Segur que ajuda molt (riu). Però també hi fa que sigui intel·ligible.

Si el llibre contribueix a fomentar la lectura entre aquesta generació que no llegeix, ja he fet més del que esperava

Debatem també nosaltres sobre amor, sexe i possessió?

A veure per on vol anar...

La ressaca, com la dels seus protagonistes, és el millor estat per parlar-ne?

El que és evident és que no és el millor estat per fer segons què, perquè et demanin més... feina (riu). Com que és un estat que convida a no fer gaire res, convida també a la reflexió.

L’amor és possessiu per definició?

Buf, la literatura porta més de dos mil anys intentant respondre això. Sens dubte que l’amor té un punt de voler posseir l’altre. Després, s’ha d’anar veient com ho gestiona cadascú.

Lamentablement, cada vegada estic més convençut que el patiment és inherent a l'amor

Val la pena, l’amor?

Sí, i tant. Sense amor, la vida seria terriblement avorrida. Fins i tot iria que és el motiu principal pel qual val la pena estar viu. Malgrat el patiment que comporta.

És inherent a l’amor, el patiment?

Aix, lamentablement, cada vegada estic més convençut que sí (riallada). L’amor és una cosa complicada. Enfoquem les relacions d’una forma que ens ve estipulada des de petits, això fa que a vegades sigui més gestionable, però alhora pot fer que s’ho passi molt malament qui no s’hi sent còmode.

Serveix de res, casar-se?

A vegades serveix per a tenir alguna motivació amb la parella, així s’aireja la relació i no s’estanca. Ui, em penso que els meus amics que s’estan casant, em mataran (riu). Ells sí que es casen perquè estan molt enamorats, que consti.

Casar-se serveix a vegades per a tenir alguna motivació amb la parella, així s’aireja la relació i no s’estanca

Pugem el nivell: i la fidelitat, serveix de res?

Per donar seguretat a la parella, perquè en el fons som tots insegurs. No estem avesats a relacions que comparteixen el cos amb altra gent. D’altres coses acceptem compartir-les, però el cos de la parella, no. La fidelitat és una eina per tapar inseguretats.

Vostè és jove! Jo creia que ara es portaven les relacions obertes!

Va tenir molt d’èxit En defensa d’Afrodita, tractava aquest tema plantejant uns horitzons inabastables per a la majoria de gent. Va servir per qüestionar-se les coses, per no donar-les per fetes, per entendre que cadascú es pot relacionar com vulgui, si és consensuat. Val a dir que el llibre va causar molts damnificats.

Quan jo era jove hi havia només dos sexes, un no tenia sorpreses.

Ha, ha. No sé si ara és més difícil, potser nosaltres ens plantegem més coses. Potser en la generació anterior ho tenia molt difícil, qui no es sentia a gust amb el gènere que se li suposava.

Entenc les dones tan poc com els homes.

Entre nosaltres, a veure si m’ajuda: entén les dones?

Les entenc tan poc com als homes.

Està confosa, la seva generació?

Sí, totalment. Però si ho dic jo no té sentit, perquè estic confós.

I la següent, a la qual vostè fa classe?

Té les coses molt clares, però d’una manera que no m’agrada gaire. És una generació que va cap a extremismes que no fan cap gràcia. A vegades no és positiu tenir les coses tan clares.

Subscriu-te per seguir llegint