Patricio Reig aborda «la complexitat» del retrat i la mirada en una mostra a La Mercè

L’artista Patricio Reig afronta el repte de desllorigar tota «la complexitat» dels retrats i de la mirada des d’una fotografia de caràcter humanista a la nova exposició de la Fundació Vila Casas al Centre Cultural La Mercè de Girona. Per primera vegada, l’artista argentí d’origen català exposa a Girona el seu treball, a mig camí entre la fotografia i la pintura, en una mostra que posa l’accent en l’ull de qui mira i és mirat a Anatomia de la mirada.

La mostra, que es podrà visitar fins al 21 de juny, planteja una reflexió al voltant de l’acte de mirar, entès alhora com «una combinació entre la part cultural i la introspectiva, perquè la mirada del fotògraf deixa el rastre de la memòria», assegura la comissària de la mostra i assessora d’art de presidència de la Fundació Vila Casas, Natàlia Chocarro, que remarca la concepció «humanista» del procés creatiu de Reig, ja que «tot i que fa anys que treballa la fotografia, no se sent fotògraf» i toca també altres disciplines com la pintura, la música o l’escriptura.

Hi coincideix el mateix artista, nascut a l’Argentina de pare català i mare colombiana i resident a Barcelona durant trenta anys, tot i que ara viu a Milà. «La fotografia és el mitjà, no la finalitat, perquè la pràctica de l’art s’ha d’inclinar a l’humanisme i no a l’especialització», diu Reig.

L’artista assenyala que no es pot confondre la imatge d’una persona amb un retrat, perquè «aquest creua la mirada i va al centre de qui és fotografiat». «És anar un pas més, deixar la superficialitat que pot tenir una imatge de revista de moda, per exemple, per anar cap a la profunditat», apunta.

El creador remarca que «la mirada és un tema determinant que afecta societats senceres, perquè mirar és comprendre la vida», per això subratlla que la mirada és «un tema molt complex» i un «repte» que li encanta abordar, fins i tot amb retrats que neguen aquesta mirada.

Ho fa a través d’una fotografia en què intervenen diferents tècniques, com ara cosits i recosits, plecs que deixen empremta i fixats amb cafè i sulfit sòdic. «És una tècnica molt personal basada en l’assaig i l’error, perquè m’interessa el discurs filosòfic i sobre la matèria de la fotografia», indica Patricio Reig.

També ha participat en la presentació de la mostra el tinent d’alcalde i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, que ha recordat la figura de l’impulsor de la fundació i mecenes Antoni Vila Casas, mort fa uns mesos, pel seu «compromís» per acostar sempre l’art contemporani a Girona.