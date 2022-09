El festival de foc i llum Lluèrnia d'Olot torna al seu format habitual i se celebrarà del 10 al 12 de novembre després de dos anys d'afectacions per la pandèmia. El certamen proposa un itinerari que convertirà el barri de Sant Miquel i el seu entorn en el centre del festival. L'objectiu és posar en valor aquesta zona, arran de l'expansió urbanística que ha experimentat la ciutat cap a altres sectors, que ha desdibuixat el seu paper de porta d'entrada des de Girona. Lluèrnia, però, també situarà part de les seves activitats al centre d'Olot, tant amb accions prèvies com amb instal·lacions ubicades a l'Hospici o a la plaça Major, punt d'inici del recorregut. L'itinerari finalitzarà a la plaça de Sant Miquel, on es farà l'espectacle final.

D'altra banda, la convocatòria artística d'enguany ha rebut més d'una trentena de propostes. La comissió organitzadora en va triat quatre i una, 'La flama que maig s'apaga', una instal·lació homenatge a l'arquitecta Maria Danés, es va deixar fora de la selecció per incloure-la directament a la programació d'aquest any. La instal·lació, de fet, marcarà l'inici del recorregut del Lluèrnia, a la plaça Major. Aquests cinc projectes se sumaran a una vintena més que formaran part del circuit proposat pel festival Lluèrnia 2022. El festival d'enguany, a més, comptarà amb la col·laboració de les escoles i instituts de La Garrotxa, amb propostes que es basaran respectivament en un homenatge a Leonci Quera, artista olotí amb obra vinculada al barri de Sant Miquel, i en la construcció d’una seqüència d’un zoòtrop. Pel que fa al teixit associatiu d’Olot, Lluèrnia seguirà amb la iniciativa que va arrencar l'any passat, proposant una temàtica comuna que permeti desenvolupar una sèrie d'instal·lacions situades en els carrers transversals entre la Plaça Major i la Plaça Verge del Carme. La col·laboració amb altres entitats que presenten instal·lacions o activitats en ocasió del festival actualment es concreta en propostes de coproducció, intercanvi o incorporació directa que són: AOAPIX, Binari, EASD Olot, Pim pam pum Foc! i Xarxa Transversal. El Teatre Principal d'Olot també contribuirà en el Lluèrnia 2022 amb la programació d'Orpheus de la companyia catalana Insectotròpics, un espectacle entre la performance, el live art i el concert, que es podrà veure el 10 i 11 de novembre. Des de Lluèrnia també s'ha establert un "diàleg" amb les diferents associacions i col·lectius del barri de Sant Miquel per crear sinèrgies que permetin coordinar activitats com ara el Contes a la Vora del Foc, que es farà l'11 de novembre. Lluèrnia, Festival del Foc i de la Llum d’Olot, està organitzat per l'Associació Cultural Lluèrnia, amb el suport de l'ajuntament d’Olot i del Departament de Cultura, i la col·laboració de la Diputació de Girona i del Ministeri d'Educació.