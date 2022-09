La Fundació Pujolboira inaugurarà l’Espai d’Art Pujolboira ubicat a l’antiga rectoria d’Albons el 8 d’octubre a la tarda. «És un espai on s’hi podrà veure el treball de l’artista, que es mostrarà en rotació exposant obres per èpoques, tècniques, monotemàtiques... i on s’hi exposaran també obres d’altres pintors i s’hi faran cursos i tallers de pintura i altres activitats que organitzi la Fundació», assenyalen des de la institució. L’endemà, 9 d’octubre, també es podrà visitar.