La Bianyal, la mostra d’art de la Vall de Bianya, es reformula i es concentra en una única jornada. Serà el 15 d’octubre al Mas Sobeies, amb la presentació en un dia de nou propostes artístiques, un dinar i un concert a càrrec de Josep Xortó i The Congosound. Alicia Vogel, Andrea Díaz Reboredo o Adrià Goula són alguns dels artistes que participaran en la novena edició de la Bianyal, que aquest any estarà dedicada a intervencions que exploren la relació entre l’objecte artístic i el pas del temps.

Si en altres edicions s’han proposat recorreguts artístics amb intervencions en ermites, la natura o espais postindustrials, aquest any la Bianyal es concentra en un mas del segle XIII i els seu entorn.

Artistes com Marta R. Chust i Roc Domingo hi plantejaran una metàfora sobre la gentrificació del món rural a partir d’una gotera; Daniel Riera hi mostrarà una doble projecció de vídeo amb una imatges captades amb un mòbil durant anys per plantejar un relat autobiogràfic fragmentat i Andrea Díaz Reboredo i Marc Sellés una acció centrada en la llum com a generadora d’acció i narrativitat.

Organitzada per l’associació Binari Olot i l’Ajuntament de la Vall de Bianya, la Bianyal proposa una selecció d’artistes feta d’una forma coral. Cadascun dels participants ha estat escollit per un membre de Binari, bé per les ganes de conèixer un treball, per afinitat o per la relació d’una pràctica amb el que planteja l’edició d’aquest any.

Les entrades valen 19,90 euros i inclouen el dinar.