L'exTxarango Sergi Carbonell estrenarà oficialment el seu nou disc a l'Auditori de Girona. Carbonell, cofundador i un dels compositors del grup del Ripollès, presentarà Refugi, el seu nou projecte en solitari com a cantautor, el 18 de març del 2023 a la sala de Cambra, dins la nova temporada de l'Auditori.

Allunyat de la música festiva de Txarango, i després d'haver compost quatre discos en solitari de piano, Sergi Carbonell transita per nous camins amb un primer àlbum com a cantant que es publicarà a principis del 2023. Amb referències com Jorge Drexler, Bon Iver o Sufjan Stevens, Refugi compta amb Carbonell a la guitarra, sintetitzadors i veu; Marta Roma al violoncel, baix, trompeta i sintetitzadors; Sebastià Gris a la guitarra, baix i sintetitzadors, i Joan Palà a la bateria i percussió.

Aquest dijous ha publicat El viatge, la primera cançó del disc i una «carta d'amor a tot el camí del grup i a les persones que en van formar part».

Aquesta actuació és una de les que l’equipament gironí ja ha avançat per a la nova temporada, juntament amb Núria Graham (20 de gener), Jordi Savall (22 de gener), Mahler Chamber Orchestra (17 de febrer), i la Segona de Brahms amb l’OBC (5 de març).