Sopa de Cabra ja ha venut el 80% de les entrades pel concert del Palau Sant Jordi el 26 de novembre. Els gironins van pel camí d'omplir el recinte per celebrar el final de la celebració del trentè aniversari del disc Ben endins, que fa dos anys que dura. Ara fa unes setmanes, el grup va ampliar l'aforament per la demanda que hi havia i a hores d'ara només queda el 20% de les entrades posades a la venda.

El grup de Girona, però, no estarà sol a l'escenari, i ja ha confirmat tretze col·laboracions d'artistes com Els Amics de les Arts, David Carabén, Els Catarres o Xarim Aresté. També hi actuaran artistes que ja han col·laborat en les versions corals de cançons com El boig de la ciutat, Si et quedes amb mi i Mai trobaràs gravades al llarg d'aquesta celebració d'aniversari, com Alfred García, Buhos, Ginestà, Joan Dausà, Judit Neddermann, Ramon Mirabet, Suu i The Tyets.

El 10 de maig de 2021 Sopa de Cabra va començar la celebració dels trenta anys de Ben endins, el disc de pop-rock en català més venut de la història. Han rebut un Triple Disc de Platí, han fet una reedició física en doble vinil i doble cd de l'àlbum amb cançons inèdites, han realitzat noves versions dels clàssics de l'àlbum i han dut a terme una extensa gira arreu dels Països Catalans que ha sumat més de 50.000 espectadors.