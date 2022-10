L’Auditori de Girona va acollir ahir al vespre l’entrega d’una nova edició dels premis LiverPress, que organitzen l’associació que duu aquest mateix nom i la Diputació. D’entre tots els premiats (ja s’havien fet públics fa un parell de setmanes), només Manuel Carmena, premi LiverPress Catalunya, no hi va poder assistir. Abans de l’acte, al migdia, els guardonats van compartir un dinar a l’Escola d’Hostaleria. El denominador comú dels premis, en aquesta edició, era la cultura de la pau i els valors que s’hi vinculen (justícia, llibertat, igualtat social i diàleg).

L’arqueòleg gironí Eudald Carbonell, el cantautor Francesc Pi de la Serra i la poeta i novel·lista de Nicaragua Gioconda Belli Pereira van ser tres dels guardonats, en les categories LiVerdPress, cançó i literatura, respectivament. També van ser distingits l’artista, dibuixant i activista iranià Kianoush Ramezani, i el Bahá’í Institute for Higher Education. Cahiers du Cinéma, el programa Ödos, l’advocada, traductora i intèrpret Kim Thúy, i Lluís Maria Xirinacs, a títol pòstum, van ser els altres protagonistes del reconeixement.

Carbonell considera que «la globalització és l’error més gran que hem fet mai com a espècie, perquè ha trencat la diversitat i ho ha unificat tot». Segons ell «no hi ha futur», però diu que «això no serà l’extinció, ho hauríem de fer molt malament». L’arqueòleg gironí ha publicat el llibre El futur de la humanitat, i aquest 2022 també ha sigut molt especial per a ell per dos importants descobriments: la cara del primer europeu a Atapuerca, que pot tenir 1’4 milions d’anys, i el crani d’un neandertal a l’Abric Romaní.

Pi de la Serra, per la seva banda, va dir que «si et donen un premi estàs satisfet. Sempre penso que no m’ho mereixo, potser és falsa modèstia, però una trajectòria la tinc». El cantautor va interpretar Blaus en la gala d’entrega dels premis. «Jo em vaig adonar no fa tant que he nascut per fer això», va subratllar.