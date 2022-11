El pintor Salvador Dalí es veurà les cares amb més d’un milió de viatgers del metro de la megalòpolis xinesa de Xangai cada dia gràcies a una exposició inaugurada de la mà de la Biblioteca Miguel de Cervantes. Fins a finals de febrer, reproduccions a mida real d’algunes de les obres més representatives de l’artista figuerenc faran les delícies dels passatgers de la cèntrica estació de Middle Longhua Road.

La mostra, titulada Salvador Dalí. Màgia i realitat vol crear una «trobada inesperada» entre l’art i el seu públic «fora del seu context natural», segons els organitzadors. A banda de la Biblioteca Miguel de Cervantes, l’exhibició compta amb el suport d’institucions com el consolat espanyol a Xangai i la Fundació Gala-Salvador Dalí, que qualifica la iniciativa de «fórmula nova» per fer present l’artista entre el públic xinès, «àvid de Dalí i de la seva genialitat desbordant».

En total són 34 les reproduccions de peces emblemàtiques que estan a la vista dels transeünts, als quals es convidarà a «disminuir la velocitat» per apreciar les obres i deixar que els surrealistes somiejos del pintor els evadeixin per un moment del frenètic ritme de la ciutat, una de les més grans del món amb 25 milions d’habitants.

La mostra farà un repàs per la carrera i vida de Dalí, amb quadres que mostren els seus paisatges a l’Empordà dels anys 20 com Port Alguer o imatges dobles que aguditzen la imaginació del públic com El torero al·lucinogen.

La Biblioteca Miguel de Cervantes ja va inaugurar fa un any una exposició similar a la mateixa estació amb reproduccions de quadres del Museu del Prado.