El festival Temporada Alta es converteix des d'aquest dijous i fins diumenge en un gran aparador de l'escena més trencadora amb la Setmana de Creació Contemporània, Sacseja't. En quatre dies, els escenaris de Girona i Salt acolliran les creacions d'una desena d'artistes internacionals i nacionals de referència, com Romeo Castellucci, Cirque Ici o Marcos Morau, al costat de companyies emergents com Las Huecas, que seran vistes per 75 programadors d'arts escèniques vinguts de deu països.

Un any més, i ja en van dotze, el festival concentra el bo i millor de la creació contemporània d'aquí i d'allà per convertir-se en una plataforma que promogui la internacionalització dels creadors catalans. Ho fa combinant les propostes d'artistes amb una solvència més que contrastada, com Cabosanroque o la bailaora Eva Yerbabuena, amb altres que estan agafant embranzida fora del país o que aspiren a fer-ho, promovent a més trobades entre professionals que poden acabar derivant en nous contractes o col·laboracions, com ara coproduccions o residències artístiques.

És el cas, per exemple, d'El Conde de Torrefiel, un valor de l'escena contemporània del país amb ampli ressò internacional. Per a una de les seves integrants, Tanya Beyeler, el festival va ser «molt important per fer el salt i la posterior consolidació» a l'estranger a partir de la seva participació en la Setmana de Programadors del 2015.

Del mateix parer és Txalo Toloza-Fernández, que destaca que AzkonaTolosa es va convertir en companyia associada del Thèâtre Garonne de Tolouse gràcies a Temporada Alta.

El Conde de Torrefiel com AzkonaTolosa són dues de les companyies que passaran aquests dies per Temporada Alta amb els espectacles Una imagen interior i Canto mineral, respectivament. El gran reclam, però, serà l'estrena a l'Estat de Il Terzo Reich de Romeo Castellucci i la proposta de circ contemporani Terces, de Cirque Ici, a més de la versió en pel·lícula de l'espectacle Temple du présent d'Stefan Kaegi.

També s'estrenarà el nou espectacle de Guillem Albà, Ma solitud, i es presenta la instal·lació de Cabosanroque Flors i viatges.

Eva Yerbabuena i Juan Kruz Díaz de Garaio Snaola, Marcos Morau i Led Silhouette i El Col·lectiu Las Huecas completen la programació d'aquests dies.