L’èxit teatral del moment, La trena; La casa sin Bernarda, una adaptació renovada del clàssic de Federico García Lorca o Francisa, un espectacle sobre la primera dona que va guanyar una demanda de separació a Espanya l’any 1624, són alguns dels títols que passaran per l’Espai Ter de Torroella de Montgrí durant la primera meitat del 2023, coincidint amb el seu desè aniversari, una commemoració amb marcat protagonisme femení.

De gener a juny, l’Espai Ter oferirà una vintena d’espectacles de teatre, música, dansa, circ, propostes familiars o òpera amb noms destacats com Clara Segura, la directora, actriu i pallassa Alba Sarraute o la reconeguda companyia Kulunka Teatro.

En teatre, destaquen tres propostes protagonitzades per dones: La trena, una adaptació del llibre homònim de Laetitia Colombani a càrrec de Clara Segura i La Perla 29; La casa sin Bernarda, que revisa el clàssic de Lorca, eliminant-ne els personatges opressors i Francisca, que mostra la vida de Francisca de Pedraza, d’Alcalà de Henares, la primera dona que, maltractada pel seu marit, va guanyar una demanda de separació a Espanya l’any 1624. Un altre dels espectacles amb accent femení és Dones de sal, de Neus Mar, un homenatge a les dones de mar.

De la proposta teatral també en sobresurt Forever, de Kulunka Teatro, que aborda les relacions familiars d’una parella amb el teatre gestual i de màscares i la completa Quan temps em queda?, una comèdia dirigida per Marta Buchaca i interpretada per Lluís Villanueva, Betsy Túrnez, Marta Bayarri i Xavi Ricart.

En l’apartat de música, passarà per Torroella la comèdia musical Beethoven#ParaElisa, un espectacle per a tota la família que va rebre el Premi al Millor Espectacle Musical de la Fira Europea de les Arts Escèniques per a nens i nenes Fetén 2021; el virtuós de la kora Momi Maiga o El Pot Petit. L’Espai Ter també programa el concert Disco Fever, de la mà de la Black Music Big Band, dins la programació del Black Music Festival; el Cicle Grans Orquestres amb L’Orquestra Selvatana i La Principal de la Bisbal; i els concerts de la Xarxa de Músiques organitzats pel festival de Torroella, amb les actuacions de Jorge Gresa i Albert Colomar, i de Diego Hervalejo i Magí Garcías.

L’equipament també manté la seva aposta per l’òpera, amb una producció de Les noces de Fígaro de W. A. Mozart a càrrec de l’Orquesta Filarmónica de Castilla La Mancha i Camerata Lírica, i per la dansa, amb Quixote Origen de la Compañía Ibérica de Danza, Premio Nacional de Danza a la Creación.

Pel que fa al circ, l’Espai Ter acollirà la proposta Ethos, un espectacle que transcorre en un món màgic ambientat al barroc i que està dirigit per Alba Sarraute, un referent de l’escena circense i del clown.

Una de les primeres activitats que ha programat l’Espai Ter per commemorar el seu desè aniversari és una jornada de visites per conèixer les interioritats de l’equipament el 25 de febrer.