El Parc de l’Estació de Llagostera es tornarà a convertir el dissabte 13 de maig en un aparador musical de primer nivell amb artistes ja consolidats de l’escena catalana i apostes emergents que marcaran el panorama musical dels propers anys.

El festival organitzat per la promotora La Tornada i el grup Sotrac també oferirà aquest any un concert de pagament, el divendres 5 de maig a la plaça del Castell, que servirà com a concert inaugural d’aquesta edició. Xavi Sarrià, exlíder d’Obrint Pas i referent musical del País Valencià, hi presentarà ‘Causa’, el seu darrer disc. Compartirà cartell amb Ginestà, un dels grups de més èxit actualment a Catalunya, amb qui ja es van unir aquest 2023 per gravar conjuntament ‘Un foc que creix’.

Després del concert inaugural, el festival es traslladarà a la seva ubicació original, el Parc de l’Estació, amb un format que mantindrà l’essència de l’Espurnes i que oferirà tot un dia de concerts i activitats. Els concerts començaran a primera hora de la tarda amb una programació per a tota la família i amb servei de bar, oferta de food-trucks i un taller de jocs de fusta per als més menuts. A mesura que avanci la nit, l’Espurnes també ha preparat aquest any una oferta per atraure el públic més jove.

Un dels caps de cartell del festival serà Mazoni, un dels grans referents de l’indie català, que arriba a Llagostera celebrant els seus 20 anys de trajectòria musical. Per commemorar-ho, el bisbalenc ha preparat una gira especial on recuperarà els 20 hits més importants de tots aquests anys. També arriba amb novetats sota el braç Sergi Carbonell, un dels líders i fundadors de Txarango, que en el seu cas presenta el seu primer disc en solitari, l’aclamat àlbum ‘Refugi’.

Un altre dels grans reclams que trepitjarà l’escenari del Parc de l’Estació serà Zetak. El grup de música electrònica en euskera està creixent a marxes forçades i ja ha exhaurit les entrades per als cinc concerts de final de gira que farà a la tardor entre Pamplona i Bilbao. El grup, que ha col·laborat amb noms com Bomba Estéreo o Oques Grasses, farà a l’Espurnes un dels seus primers concerts a terres gironines.

També actuaran a Llagostera Jo Jet i Maria Ribot, que el mes de novembre van presentar el seu nou treball ‘Febrer // agost’; Alba Morena, que acaba de presentar el seu nou projecte acompanyada de Marcel Bagés i David Soler, i Emma Yuzz, que obrirà el dia amb la seva proposta íntima que transcorre entre el reggae, el neo soul i l’R&B.