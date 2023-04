Unes 300 fotografies del Fons Valentí Fargnoli de l’Inspai, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, ja formen part d’Europeana, el portal de patrimoni cultural digital europeu. Aquest darrer any, l’Inspai ha treballat conjuntament amb Photoconsortium per iniciar el procés d’una primera càrrega d’imatges dels seus fons a la plataforma, que ofereix un accés digital obert a material cultural compartit per més de 3.700 institucions culturals del continent. El fons escollit per a ala primera compartició ha estat el de Fargnoli, per la rellevància de la col·lecció d’un dels fotògrafs més importants de la primera meitat del segle XX.

Valentí Fargnoli Iannetta ens ha llegat unes fotografies reflex de la seva mirada ambulant, amb la qual va saber captar la vida i els paisatges de les comarques gironines, immortalitzant uns temps que s’escolaven davant les transformacions antròpiques i els imminents canvis socials. Avui la seva obra constitueix un llegat únic per descobrir el nostre passat i un testimoni documental valuós per conèixer el territori de la província de Girona durant la primera meitat del segle passat. Les primeres tres-centes fotografies escollides per a aquesta primera agregació són una mostra d’aquesta representativitat territorial a les comarques gironines i ja es troben a disposició dels usuaris des d’aquest portal europeu, on es poden visualitzar i descarregar de manera lliure i gratuïta. Paral·lelament i aprofitant aquesta proposta, l'Inspai ha decidit oferir la descàrrega lliure i gratuïta, en alta resolució, des de la seva pàgina web, de les més de vuit-centes fotografies que formen el Fons Fargnoli, amb la voluntat de difondre i promocionar l’obra del fotògraf i posar-la a l’abast dels usuaris. Amb aquesta actuació, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona completa un any ple d’activitats dedicades a la figura de Valentí Fargnoli, a les quals cal sumar la reedició del llibre-catàleg Valentí Fargnoli: El paisatge revelat, l’edició dels punts de llibre sobre el fotògraf, les diverses itineràncies de l’exposició que s’han portat a terme al llarg de l’any en diversos municipis gironins, i la realització de l’exposició virtual, que es pot visitar mitjançant l’apartat web del Centre de la Imatge. INSPAI preveu poder oferir en línia i tenir compartides al portal Europeana, de manera lliure i gratuïta, la resta de fotografies del Fons Fargnoli i les procedents dels altres fons i col·leccions custodiats a l’arxiu del Centre de la Imatge.