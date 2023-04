Mazoni estrena un podcast per repassar els seus vint anys de carrera musical. El bisbalenc ha posat en marxa el podcast El Cromosoma Kamikaze, que es publicarà setmanalment, i amb el qual traçarà un recorregut per aquestes dues dècades de música a través de les seves cançons. Cada episodi estarà dedicat a una cançó diferent, i suposarà una aproximació personal a tots els detalls que hi ha darrere les seves històries, no només de la lletra i la música, sinò també del context vital en què van ser escrites.

· Escolta el podcast El primer episodi descobreix els racons ocults de Purgatori, una de les seves cançons més icòniques, que es va publicar el 2012 al doble single"Magranes molt / Purgatori, i posteriorment va ser incorporada com a bonus track a la reedició especial de l'àlbum Sacrifiqueu la princesa.