L’artista blanenca Mayte Vieta exposa al Centre Cultural la Mercè de Girona Désir, un itinerari visual entorn del desig i les seves múltiples i heterogènies manifestacions plàstiques, que basculen entre la instal·lació i la fotografia. La mostra, organitzada en el marc de la col·laboració entre el centre cultural gironí i la Fundació Vila Casas, està comissariada per Natàlia Chocarro i es podrà visitar fins al pròxim 30 de juny,

En la presentació als mitjans de l’exhibició, celebrada aquest dijous al matí i a la qual van assistir l’artista, la comissària i el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, la comissària va destacar que Désir «planteja un diàleg entre diferents disciplines», afegint que l’artista «utilitza la fotografia, però no se sent fotògrafa». La comissària i assessora d’art de Presidència de la Fundació Vila Casas, també va valorar que malgrat que algunes obres exposades van ser creades en la dècada dels 90, avui «són plenament contemporànies».

Sobre aquest aspecte, Vieta va reconèixer que aquestes peces més antigues «ara cobren més força, gràcies al pas del temps». I és que el temps és un dels aspectes que inspiren a l’artista en moltes de les seves creacions: «el temps i la memòria són dues de les meves principals preocupacions. M’agrada capturar l’atemporalitat».

Désir inclou una sèrie de fotografia, escultures i instal·lacions pertanyents a diferents moments creatius de la seva autora. «La meva arrel és l’escultura i després passo a la pintura. A partir dels 90 vaig començar amb la fotografia, que llavors no era molt valorada. Com a artista m’agrada treballar amb l’espai, entre l’escultura i la fotografia» va explicar Vieta.

Així mateix, tal com va voler remarcar Mayte Vieta, l’espai és un factor molt important per ella a l’hora de projectar una exposició. «M’agrada palpar prèviament l’espai amb l’objectiu d’integrar el recorregut per als visitants» va apuntar l’artista, que va considerar que el Centre Cultural la Mercè és un espai «ideal» per exposar-hi.

Com a activitat complementària a l’exposició, el dijous 25 de maig, a les 19 h, l’artista Mayte Vieta participarà en la taula rodona «Art i desig. L’obra artística, gènesi dels desitjos ocults» juntament amb Chocarro, i la professora d’Història de l’Art de la Universitat de Girona Saray Espinosa