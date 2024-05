Presó provisional sense fiança per al detingut a Vic per la mort de la seva parella

El jutjat amb competències de violència sobre la dona de Vic ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut dissabte passat per la mort de la seva parella, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El jutjat va rebre aquest dilluns l'arrestat i la jutgessa va practicar diverses diligències, entre les quals la declaració dels cinc fills de la parella -quatre majors d'edat i un menor-. També va declarar el detingut. La causa queda oberta per homicidi dolós amb agreujant de parentiu. No consten antecedents judicials de violència entre la parella.

Cal recordar que Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte 11 de maig l'home, de 59 anys, relacionat amb la mort de la seva parella, desapareguda des d'almenys el 19 d'abril. En aquella data s'havia interposat una denúncia per la desaparició de la víctima.

La detenció es va precipitar quan la policia va saber que l'investigat volia abandonar l'Estat.