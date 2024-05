L’Escola de Música del Gironès celebra el seu 35è aniversari al Temps de Flors amb música en viu

L’Escola de Música del Gironès (EMG) celebra els seus 35 anys en el marc del festival “Girona, Temps de Flors” amb una instal·lació floral ubicada en un espai tan emblemàtic i central com és el claustre de la catedral de Girona, el qual s’omplirà cada dia de música en viu en homenatge a la trajectòria de l'escola.

De l'11 al 19 de maig, amb motiu d’aquesta celebració, l’EMG ha preparat un cicle d'audicions i concerts al Claustre i altar major de la catedral de Girona i a l'església del Mercadal de Girona. Una ocasió única per celebrar la música, la cultura i el talent de joves músics de la comarca!

El cicle inclou concerts en espais emblemàtics de la ciutat de Girona. / Consell comarcal del Gironès

Aquests actes volen reconèixer la tasca educativa del professorat, l'esforç i entusiasme de tots i cadascun dels alumnes, però sobretot la implicació i participació activa dels ajuntaments de la comarca que ho fan possible.

L’Escola de música dels municipis de la comarca

Des de 1989, l'EMG ha treballat per promoure l'ensenyament musical de qualitat a tota la comarca del Gironès i, amb una àmplia oferta de cursos per a totes les edats i nivells, s'ha consolidat com a una escola referent en la formació musical del territori.

Una fusió de música i flors. / Consell comarcal del Gironès

Des dels seus inicis, per l’EMG hi han passat més de 7.000 alumnes i aquest curs ofereix formació musical a més de 700 persones. De cara al pròxim curs 2024-2025 el període de matriculació estarà obert del 13 de maig al 3 de juny de 2024.

Trobareu tota la programació de concerts aquí.