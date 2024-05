Laia Cañigueral: «És un menyspreu cap a l’opinió de la gent parlar ara de repetició electoral»

Quina valoració fa dels resultats d’ERC?

No és un bon resultat per a ERC. Hem d’analitzar molt bé els resultats i reflexionar. Pere Aragonès va explicar ahir que la gent ens ha fet arribar el missatge que a partir d’ara havíem de començar una nova etapa des de l’oposició. Hem vist que hi ha una part de la ciutadania a la qual no hem arribat i que no hem aconseguit mobilitzar. Hi ha hagut un abstencionisme molt important en el vot independentista. Per això, hem de reflexionar tots sobre què podem fer per millorar i per tornar a recuperar la confiança de les persones.

Què en pensa de la sortida de la primera línia política de Pere Aragonès?

Crec que aquesta decisió l’honora com a polític i com a persona. Penso que està orgullós, i som molts els que en sentim orgullosos, de la feina que hem estat fent al capdavant del Govern. Hem travessat una època molt complexa com a país, tant des del punt de la repressió, que hem aconseguit en solitari revertir a través de la negació, com també des del punt de vista econòmic i social. Tot i les últimes onades de la pandèmia, la guerra d’Ucraïna i la sequera, hem aconseguit tirar endavant, revertir les retallades, potenciar els serveis públics i deixar uns indicadors econòmics de rècord. Tot i això, hem d’acceptar quins són els resultats i si la ciutadania creu que ara hem d’estar en un altre paper, ho assumim.

Després dels resultats a Girona considera que s’ha de fer la mateixa reflexió aquí?

Hem d’analitzar-ho, però penso que és una dinàmica molt nacional. Estem a l’espera d’acabar de fer aquestes reflexions a nivell general. A més, no em pertoca només a mi fer aquestes reflexions, s’han de prendre amb totes les persones que tenen responsabilitats a nivell territorial. Nosaltres funcionem molt amb assemblees i farem les reflexions i les anàlisis que facin falta.

ERC donarà suport a Illa sense entrar al Govern, sigui via abstenció o amb un vot a favor?

Ens reafirmem en què hem entès el missatge de la ciutadania i, per tant, hem d’anar a l’oposició. El president ha demostrat el seu lideratge a l’hora d’assumir les responsabilitats i fer aquest pas al costat. A partir d’aquí, penso que ara PSC i Junts han de gestionar els resultats que han obtingut.

Com veuen des del partit una possible repetició electoral?

L’endemà de les eleccions no podem estar parlant d’una repetició electoral. Quin és el missatge que li donem a la ciutadania? La ciutadania ha parlat i ens ha donat uns resultats, a cada una de les diferents opcions polítiques que ens presentàvem, i a partir d’aquí hem de ser capaços de, com a mínim, intentar articular algun Govern. No podem parlar ara d’una repetició electoral perquè considero que és un menyspreu cap a l’opinió de la gent. No podem menystenir així els vots de la gent.

Els resultats de les eleccions poden afectar a pactes que s’han fet a nivell municipal?

No. Penso que són moltes pantalles enllà. S’estan prenent decisions a nivell nacional, però crec que aquests resultats no afecten ni a nivell territorial ni tampoc a nivell municipal.