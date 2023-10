"Soc noia però amb el cervell molt masculí, per això entenc els homes"

Leticia Sabater ofereix demà un concert gratuït a les 12 de la nit al passeig del mar de Blanes, dins del Blanes Urban Fest.

Quan em van dir que el 12 -O cantava Leticia a Blanes, vaig pensar que era la reina.

És que ve l’altra reina (riallada). I reina catalana.

No serà que en Felipe es va equivocar de Leticia?

Al començament va haver-hi molt rebombori, la gent es pensava que era jo. Conec al rei, és un encant. Ens vam conèixer de joves, l’he trobat en diverses ocasions i ha estat sempre encantador.

No l’imagino saltant al ritme de «La Salchipapa».

Ell no, però han vingut membres de la família Marichalar a veure’m a El mago de Oz.

Aprofitant la data, cantarà una seva versió de l’himne d’Espanya, com Marta Sánchez?

No, no, jo ja tinc els meus himnes, els canten i ballen tots els meus fans. Els meus fans i jo som uns inadaptats de la societat. Ens encanta ser-ho, i ser polèmics i controvertits. No volem ser del ramat.

Ara que m’hi fixo: quins abdominals, Leticia. Els puc tocar?

Ha, ha, quan després dels concerts em faig fotos amb la gent, sempre em diuen això.

Però puc o no?

Per descomptat. El problema és que si els toca, es tornarà boig per mi (riallada). Són acer. Però acer de debò. I que consti que no hi ha pròtesi. Són treballats.

Sense cirurgia? Ara veig que jo perdo el temps, al gimnàs.

Un cirurgià em va treure el greix que hi havia als abdominals. Res més. Després has de pencar al gimnàs.

Què més s’ha operat? És que som de la mateixa quinta i vostè està exuberant, en canvi jo...

Ha, ha, és vostè un catxondo. M’he operat menys del que pensa la gent, però com que ho repeteixen tant, sembla que siguin més vegades. A veure: el pit, que el tinc espectacular...

Ho veig, ho veig.

Ho ha vist, oi (riu)? Després em vaig fer un lífting. I ja està. A la resta, res. Ni bòtox ni res.

Errr... aquest cul és natural?

Ai, això ho oblidava. M’hi van posar greix, però meu, del que m’havien tret dels abdominals. Estava mal posat a la cintura, i al culet està molt ben posat. Ja veu el tros de cul que tinc ara, no?

Una bona inversió, efectivament. Parlem de música: la seva darrera cançó, Barbacoa al punto G, és cançó protesta? Crítica social?

Aquesta no és crítica social, com sí que faig en altres. Però és un temasso. Significa Barbacoa calentorra, però dit de manera més fina, com es porta ara.

Però existeix, el Punt G? Hi ha gent que no el troba.

Això és que follen poc. Cal llegir més, i sobretot cal practicar més. Els homes també tenen Punt G. Sap on és?

No em faci dir segons què, deixem-ho en què força endins i al darrere.

Molt bé (riu). I el de la dona, sap on és, o li haig d’explicar?

Endavant, i que consti que ho faig pels lectors, no per mi.

Una mica més amunt del clítoris. Li acabo d’impartir una lliçó important, eh? Millorarà el seu matrimoni. Està casat, no?

Només fins que la meva senyora llegeixi l’entrevista. He extret dos fragments de la cançó: «ponme un buen morcilllón, dale» i «las chicas en verano longanizas devoramos». Ara promociona la xarcuteria pàtria?

Ha, ha, aquest tema és dels més lights que tinc.

Glups.

La veritat és que a l’estiu, a les noies ens puja l’adrenalina i mengem més llonganisses que en la resta de l’any. Jo em limito a explicar-ho, a mi que em registrin. Molt millor una barbacoa amb bona morcilla que si és de menuts. O no?

Més aviat sí. Un altre tema es diu «18 centímetros, papi». No havíem quedat que la mesura no importa?

El cap és molt important. Per mi és més important la ment que la llonganissa. Ara bé, si té bona ment i bona llonganissa, ja ni li explico.

De correcció política, vostè, no gaire, oi?

No puc ser políticament correcta perquè sóc apolítica. El meu únic partit polític és el públic, i m’és igual de quin partit siguin. Sóc noia, però amb el cervell molt masculí.

I llonganissa?

Això no (riallada). Només el cervell. Per això m’avinc tan bé amb els homes, els entenc.

Potser també hi tenen a veure els pits que es va posar...

Home, un bon parell de tetes té molta força. Ja sap el refrany, i els refranys són molt savis.

Si li fan un petó no consentit, ho denuncia?

Jo? Però què diu? No tinc temps per aquestes gilipollades.

Digui que sí, molt millor dedicar el temps a venir a Blanes.

Em fa molta il·lusió, no hi havia estat mai. Sóc verge, a Blanes.

Deu haver-hi pocs llocs, on encara sigui verge.

Algun en queda, però no gaires, he cantat a molts llocs. A Blanes, a més, m’agrada perquè és un festival d’art, dansa i cultura. I m’han dit que hi ha uns pibons espectaculars.

Ja veig que l’han dut enganyada...

Ha, ha. Com a mínim li asseguro que no marxaré sense menjar un plat de cargols i el pa amb tomàquet.

I una bona llonganissa, ja que hi som?

Si es dóna el cas, també. De postres (riallada).