Les darreres excavacions han documentat noves tombes de la necròpolis de la primera edat del Ferro al sector de Vilanera, a l’Escala. Els treballs arqueològics que s’hi duen a terme des del 2016 continuen aportant troballes per ampliar el coneixement de la important necròpolis d’incineració que, des del Bronze Final i, sobretot, durant de la primera edat del Ferro, va ocupar la part baixa del vessant sud d’aquest turó. Aquesta ocupació funerària es vincula amb el poblament de l’entorn d’Empúries en els segles anteriors a l’establiment de l’enclavament colonial grec.

La nova campanya d’excavacions a Vilanera, realitzada per l’empresa de recerca arqueològica Baula amb el suport del Museu d’Arqueologia de Catalunya i l’impuls de l’Ajuntament de l’Escala i la Generalitat, ha servit per excavar i documentar set noves tombes corresponents a l’extensa necròpolis d’incineració de la primera edat del Ferro utilitzada durant el segle VII aC. Totes elles responen al tipus d’estructura funerària més habitual en aquest cementiri, caracteritzat per la disposició de l’urna amb les restes de la cremació, i de la resta d’objectes que l’acompanyaven, a l’interior de fosses excavades en el subsòl. Van ser cobertes exteriorment amb una capa de pedres i, almenys en alguns casos, senyalitzades amb esteles.

La nova campanya d’excavacions a Vilanera va començar durant les darreres setmanes del 2023 i va finalitzar durant el mes de gener d’enguany.