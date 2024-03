El director de 'Robot dreams', Pablo Berger, ha celebrat que la nominació obri la pel·lícula a "molt més públic" i augura una "gran estrena" a finals de maig als cinemes dels Estats Units. La productora de la pel·lícula, la celranenca Sandra Tàpia, ha descartat parlar de "derrota" i celebra que finalment l'Acadèmia no hagi escollit 'Spider-man: creuant el multivers' i s'hagi decantat per un film de tall més clàssic com 'El nen i la garsa', de Hayao Miyazaki, que ha qualificat "de mestre". En declaracions als mitjans des del Telefèric Barcelona de Los Angeles, tots dos han recordat que el recorregut del film va començar a maig a Canes i ha acabat als Oscars: "ha estat un viatge impressionant".

Bayona defensa que era "complicat" guanyar l'Oscar però que el pas per Hollywood ha estat "molt bonic"

Tres hores i dues festes després del final de la gala dels Oscars, Juan Antonio Bayona ha arribat al Telefèric Barcelona de Los Angeles per celebrar amb la resta de l'equip i la família l'última estació de la gira de promoció de 'La societat de la neu', que l'ha portat d'extrem a extrem del planeta els últims vuit mesos. En declaracions als mitjans, 'Jota' ha assegurat que malgrat no haver-se endut l'estatueta, estaven "contents i satisfets". "Sabíem que era complicat, però ha estat molt bonic", ha reconegut. Feia setmanes que advertia de la dificultat de guanyar l'Oscar internacional, que havia nominat "grans directors i estrelles", però creu que la doble candidatura el situa en una posició "molt dolça per escollir la següent pel·lícula".

Visiblement relaxat, el director de les també exitoses 'Lo imposible' o 'Un monstre em ve a veure' ha reconegut que ha passat "el que era lògic que passés" i que ara necessita vacances perquè té el cervell "sec" i el necessita "ressetejar". Creu, amb tot, que l'arribada de 'La societat de la neu' a Hollywood li obre portes va nous projectes en una "situació millor".

"Porto anys treballant a Hollywood i coneixo gent i em coneixen", ha celebrat, alhora que reconeixia amb satisfacció que Martin Scorsese li havia dit que havia vist el film i que li havia "agradat molt".

El director català tornava a la gala dels Oscars una dècada després d'estrenar-s'hi per primera vegada amb 'Lo imposible': "se m'ha fet curta". Qui hi ha anat per primer cop han estat els pares de Bayona, que visiblement emocionats, han viscut la gana amb "molta il·lusió". "Hem treballat molt per ell, per tots els fills, i veure on ha arribat per nosaltres és el més important".