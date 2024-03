El tercer Lumlab reunirà set instal·lacions de llum i color a Sant Feliu de Guíxols

Set instal·lacions de llum i color formaran part de la tercera edició del Lumlab, el festival de la llum de Sant Feliu de Guíxols. Després d'atreure milers de visitants en les dues primeres edicions, el certamen aposta de nou per obres que juguen amb el tractament de la llum pel Divendres Sant i el cap de setmana de Setmana Santa i del 29 al 31 de març, escenaris ganxons com la badia, els jardins de Juli Garreta o l'entorn del monestir acolliran les propostes d'artistes com l'escultor ganxó Nei Albertí o la creadora australiana Amanda Parer.

El Lumlab a Sant Feliu de Guíxols /

El Lumlab arrencarà el divendres 29 a les 9 del vespre, amb un passi únic de l'espectacle inaugural: Eco, un espectacle que vol representar la diversitat de la terra amb un centenar de drons i música. A càrrec de l'empresa gironina Flock Drone Art, es podrà veure des de la platja de Sant Feliu.

La resta de propostes es podran visitar els vespres dels tres dies, i van des de Confort, un gegant humanoïde insta·lat a la badia per Amanda Parer a L.L.S.24 de Nei Albertí als jardins Juli Garreta.

Al passeig del Mar s'hi instal·larà Arc Lumínic, un arc lluminós de vuit metres d'alçada de PMFL Arquitectura que ja es va poder veure al festival Lluèrnia d'Olot i el Teatre Narcís Masferrer acollirà Range in between, un dispositiu immersiu sobre les identitats de gènere que signa Jou Serra.

A la plaça del Monestir el protagonisme serà per Circled, amb què Calidos celebra la simbologia ancestral del cercle i la plaça Abadia, també vora l'església, el col·lectiu cultural Mascanada6 reflexionarà sobre la precarització de la cultura amb una composició de neveres i un joc de llums i música.