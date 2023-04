La llum, el color i l’art tornaran a ser els protagonistes a partir de divendres a Sant Feliu de Guíxols amb la segona edició del LumLab, un festival que se centra en el tractament artístic de la llum. Fins diumenge, artistes com el prestigiós estudi creatiu Nueveojos i creadors ganxons com el polifacètic Xavi Lloses o l’escultor Gerard Mas mostraran vuit propostes en diversos punts de la ciutat, donant especial rellevància al mar i al far del moll.

L’espectacle inaugural serà demà a les 9.30 de la nit, a la badia de Sant Feliu, i comptarà amb la participació d’una trentena de barques de l’Associació Llop de Mar, el Fortí i el Club Nàutic Sant Feliu, sota la direcció de Nueveojos, disseny d’il·luminació d’Andreu Fàbregas i música de Xavi Lloses. A partir de demà a les sis de la tarda i fins ben entrada la nit, però, ja hi haurà activitat. Espais interiors i oberts de la ciutat com el Teatre Narcís Masferrer, el carreró de Sant Joan o el Casino de la Constància acolliran les instal·lacions d’artistes com Xavi Bové, ADR projects & Contorns & Undos arquitectura o Lola Solanilla, que planteja una gran instal·lació participativa a la platja el resultat final de la qual no es veurà fins diumenge, l’últim dia del certamen. Una exposició ideada per joves Un dels noms destacats d’aquesta segona edició del LumLab és l’escultor guixolenc Gerard Mas, que ha creat una peça efímera per l’ocasió: Tres dies de combustió, una gran escultura representant el recorregut vital i la seva fi, des d’un inici fins a un final. Es veurà a l’Espai K, a l’Antic Hospital, s’hi posarà llum demà a les 11 i s’anirà consumint durant els dies que dura la mostra, per mostrar el caràcter efímer de la vida. Espectacles d'art i llun omplen dotze espais de Sant Feliu de visitants En paral·lel a la instal·lació al LumLab, Gerard Mas exposa una selecció de peces a l’Antic Hospital en una mostra comissariada pels divuit alumnes de segon curs de Batxillerat Artístic de l’Institut Sant Elm. Es pot veure fins diumenge, també a l’Espai K de l’Antic Hospital de Sant Feliu, porta per títol Viatge efímer i té el cicle de la vida com a fil conductor. A través de figures femenines, nadons, figures humanes i d’animals, elements que formen part de la vida, ressegueix el caràcter breu de l’existència, exemplificat amb la instal·lació del LumLab. La particularitat de l’exposició, que mostra la feina d’un escultor que treballa amb materials com l’alabastre, la fusta, la resina o la cera i que té obra repartida arreu, és que l’han ideat estudiants guixolencs. A través de Creativa’t, una iniciativa que busca que els joves tinguin una formació molt pràctica del sector, han conegut de primera mà com és el procés creatiu d’una exposició. Els alumnes hi han treballat des de l’inici, amb la selecció del material exposat, la construcció del relat expositiu, el muntatge i desmuntatge, l’assegurança de les peces i fins i tot la relació amb els mitjans de comunicació i les aparicions a les xarxes socials. És un taller que arriba a la setena edició, i que ja ha comptat amb la complicitat d’altres artistes guixolencs, també de reconeguda trajectòria.