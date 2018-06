Música per ajudar a tastar vins

«La música aguditza els sentits, tranquil·litza la ment i fa que s'estableixi una millor relació entre l'acció i la reacció». D'aquesta manera explica la sommelier Isabel Zaro la base d'una experiència que es va viure fa uns dies en la primera edició de la Fira Rock&Wine de Platja d'Aro, impulsada per ella mateixa, i que va consistir en el tast de vins mentre s'escoltava música a través d'auriculars.

No era una música qualsevol, però, eren cançons de rock expressament seleccionades per a cadascun dels vins a tastar per un comitè en el qual hi ha havia sommeliers i enòlegs, una psicòloga i un especialista en música. «Em va semblar molt interessant i a més es tracta d'una cosa inèdita, que no tinc constància que s'hagi fet abans», explicava l'expert sommelier i fundador de l'Escola de Tastavins del Gironès Agustí Ensesa, col·laborador de Diari de Girona, i que va ser una de les persones que hi van assistir.

Isabel Zaro, nascuda al Camp de Borja però que porta molts anys a les comarques gironines, és sommelier diplomada per la UdG, especialitzada en la cata d'aigües i molt aficionada, a més del vi, al rock: «Un dia parlava amb la psicòloga musicoterapeuta Esther Pardo sobre aquesta agudització dels sentits i aquesta tranquil·lització de la ment que provoca la música, i a partir de llavors vaig començar a pensar-hi».

I el projecte ha acabat quallant ara, dos anys després d'aquella primera conversa, en un tast de vins dirigit i amb música rock que es va fer durant la primera edició de la Fira Rock&Wine, celebrada recentment a Platja d'Aro: els assistents tastaven sis vins mentre escoltaven a través d'uns auriculars especials (portats d'Itàlia per la seva «gran qualitat», remarca Isabel Zaro) les cançons que un grup d'experts havien determinat que eren les més adequades. Es tractava, en tots els casos de cançons de rock, perquè aquest era el gènere en què es basava la fira: Així, per citar només tres exemples, 'L'Empordà' de Sopa de Cabra va acompanyar un vi negre, 'Still loving you' d'Scorpions un vi ranci, i 'Under pressure', de Queen, un vi blanc.

Però per arribar aquí hi va haver una intensa feina prèvia de preparació. Com explica Isabel Zaro, «vaig escoltar unes 400 cançons abans de fer una primera tria, tenint en compte els vins que s'hi tastarien». Aquella primera selecció la va continuar la psicòloga Esther Pardo, abans d'arribar a la decisió final en la qual van intervenir, a més d'elles dues, l'enòloga Blanca Ozcáriz, els sommeliers Laura Masramon i Álvaro Xargay, i el director de Ràdio Platja d'Aro, Joan Perich, com a expert en música: «Ens vam dedicar a buscar paràmetres emocionals en les cançons que puguessin influir en el tast del vi, i ens adonàvem que en funció de les característiques del vi, de les seves puntes d'equilibri, de la seva acidesa, de la seva estructura, unes cançons s'hi adeien millor que unes altres».

D'aquesta manera es va arribar a la selecció final que es va presentar en societat en aquest tast en el qual els assistents tenien al davant les copes amb els vins corresponents, un llistat de cançons i uns auriculars a les orelles: «Des de fora no s'escoltava res, però en canvi quan tu tastaves aquell vi escoltant aquella música tenies emocions i sensacions molt particulars i molt diferents de si el tast s'hagués fet sense música». Aquesta mateixa sensació la va experimentar Agustí Ensesa, per a qui la música que acompanyava el tast «afegia matisos als vins, els feia diferents».

El tast va ser guiat per l'enòloga Blanca Ozcáriz, vicepresidenta de la Societat Espanyola de Ciències Sensorials: «Ella s'encarregava d'explicar el per què de la tria de la cançó, què volíem trobar i quines emocions enteníem que podia transmetre». Per a Isabel Zaro, amb aquest tast també pretenien que «la gent anés més enllà del vi, proporcionar una manera diferent d'entendre'l en la qual es valorés l'esforç que hi ha al darrere, un aspecte que moltes vegades es perd en les cates convencionals, on beus, comentes la qualitat i poca cosa més... En canvi, amb la música s'activen més els neurotransmissors cerebrals, s'aguditzen els sentits i notes més el gust, l'aroma, el retronassal i, per tant, en pots valorar molts més aspectes».

«El vi, com la música, emociona, porta records, transporta a situacions del passat», diu Isabel Zaro, per a qui l'experiència va resultar un èxit. «I les persones que hi van assistir també van al·lucinar, van quedar ben sorpreses i s'hi van implicar molt», afegia. Ja pensa, de fet, a repetir l'any que ve el tast i la fira.