La sopa de plàstic que arriba fins al plat de peix

L'era del plàstic embruta, asfíxia, enverina el planeta. El consum massiu i indiscriminat d'aquest material i el seu rebuig, igualment incessant, s'han convertit en un problema ambiental universal i difícil de gestionar. Per fer-ho visible, l'artista multimèdia nord-americà Chris Jordan, que ha bolcat el seu treball en la crítica al consumisme, ha realitzat, en els últims anys, el documental «Albatross» (que va acabar d'editar en 2017, encara que no es va estrenar fins a abril de aquest any): un llargmetratge de 97 minuts de durada que posa el focus en l'oceà, a on cada any van a parar una mitjana de vuit milions de tones de residus plàstics (el volum real varia entre 4,8 i 12,7 milions de tones, segons les estimacions de Jenna Jambeck, professora d'Enginyeria de la Universitat de Geòrgia), i, en concret, en una de les víctimes d'aquesta contaminació: l'albatros de Laysan, el milió d'aus d'aquesta espècie que nien al atol de Midway, a Hawaii, al Pacífic Nord.

El documental, que, per desig exprés del seu autor, es pot veure i descarregar gratuïtament des del 8 de juny a la web www.albatrossthefilm.com, va estrenar el documental a Espanya el 7 de juny i que preveu donar-li àmplia difusió. Jordan explica en la seva pel·lícula la vida dels albatros de Laysan durant la seva estada a Midway per criar; la resta de l'any vaguen sense rumb definit per l'oceà, buscant «oasi» rics en aliment (el mar obert és un gran desert).

La seva vida... i la seva mort: la que passa per causes naturals, per pura selecció natural, i la mortaldat que ocasionen els plàstics que els adults engoleixen i amb els quals alimenten als pollets, obstruint i perforant el seu sistema digestiu, quan no intoxicant-los. Unes 200 espècies de vertebrats marins (incloent aus, cetacis, tortugues i peixos) ingereixen plàstics; l'impacte en el conjunt de l'ecosistema encara es desconeix. La mort de fauna només és la punta de l'iceberg, un senyal d'alarma. Plantejat el problema i posades en relleu les seves conseqüències, cal fer un incís en l'argument de Jordan per explicar el perquè, és a dir la raó que una cosa tan poc desitjable com un tros de plàstic sigui engolit com si fos el més deliciós plat de sushi.

Se solia explicar per confusió visual amb les preses, tot i que les similituds són escasses (l'explicació és més convincent per a les tortugues marines que mengen meduses i altres organismes afins, assimilables a una bossa de plàstic a la deriva). No sembla ser, doncs, una qüestió de vista; la confusió procedeix de l'olfacte. Les procelariformes, que agrupen albatros, baldrigues i petrells, posseeixen aquest sentit molt desenvolupat (una qualitat gairebé única entre les aus, majoritàriament mancats de sensibilitat olfactiva) perquè els serveix per localitzar un aliment molt dispers en la immensitat de l'oceà (tot i així, han de volar milers de quilòmetres per omplir el pap).

Concretament, detecten l'olor a sulfur de dimetil procedent del fitoplàncton en descomposició; el compost bioquímic que produeix «l'olor de mar». I es dóna la tràgica circumstància que els plàstics flotants es van cobrint de microorganismes que el segreguen i en menys d'un mes fan olor exactament igual que l'aliment dels albatros. Aquests sobrevolen la superfície del mar i van picant el que el seu olfacte identifica com a preses (peixos, calamars, crustacis planctònics... i plàstics camuflats amb la mateixa aroma del menjar real). Per als adults, la ingesta de plàstic és un problema relatiu, ja que no els causa els danys interns que produeix en els tendres teixits dels pollastres i, a més, són capaços de regurgitar-lo. Als volanders els costa, però també poden fer-ho, encara que molts no són capaços o ho fan molt tard. Per als pollastres és una sentència de mort.

El drama dels albatros, explicat amb proximitat, amb emoció, fins i tot amb cert misticisme, és una manera eficaç de comunicar el problema de la contaminació per plàstics i de sensibilitzar sobre les seves conseqüències.

Les baldrigues «paticlares» que nien a Austràlia i Nova Zelanda es veuen afectades d'una manera similar (el 90 per cent dels pollets ingereix plàstics) i també les que habiten a la Mediterrània, inclosa la baldriga balear, en perill crític d'extinció. El gran problema del plàstic és que està a tot arreu, a l'oceà i en terra, des de les grans profunditats marines fins a l'Àrtic. I la pitjor part no són les espectaculars i impactants «illes de plàstic» de les grans zones de convergència de corrents (la del Pacífic Nord, la primera que es va descobrir, el 1988, té una superfície estimada superior al milió de quilòmetres quadrats), sinó el menys evident, les diminutes partícules resultat de la degradació d'aquests residus, els microplàstics. I aquests encara es veuen i poden rastrejar, però potser el llarg cicle de descomposició d'aquest material (entre 450 anys i un horitzó no quantificat) hagi generat ja corpuscles encara menors, nanoplàstics, invisibles i que no som capaços de detectar, i, encara pitjor, que poden a incorporar-se als teixits. Els microplàstics s'infiltren en les xarxes alimentàries, s'emmagatzemen en el sistema digestiu dels peixos i acaben al plat de peix a la nostra taula, però no els ingerim perquè només mengem el múscul.

Els nanoplàstics sí que plantejarien aquest risc. A més de partícules, el plàstic ha creat un nou tipus de mineral, en combinació amb sediments, descobert el 2014 a Hawaii i batejat com «plastiglomerat». El politòleg holandès Michiel Roscam Abbing ho recull en en el seu «Atles de la sopa de plàstic del món», publicat aquest any i en el qual es traça, per primera vegada, un mapa de les concentracions de residus plàstics al planeta.

«Els perills de la producció i l'ús indiscriminat d'aquest material sintètic ens perseguiran durant segles», adverteix Abbing, qui també indica que «els danys derivats del plàstic superen els seus beneficis», com argument a tenir en compte en el plantejament de fons del problema, la dimensió ha crescut exponencialment en els darrers 15 anys (en els quals s'acumula el 50 per cent de la producció històrica de plàstics), amb l'agreujant que més del 40 per cent dels plàstics que es fabriquen (407 milions de tones el 2015) passen a convertir-se en residus gairebé immediatament.

Al voltant de la meitat són envasos i embalatges; per posar dos exemples il·lustratius, cada minut s'utilitza un milió de bosses de plàstic al món i cada hora es rebutgen 2,5 milions d'ampolles de plàstic només als Estats Units. Més dades: els plàstics que estan al mar donarien per col·locar 15 bosses de la compra plenes d'ells en cada metre de costa del planeta. Segons estima Abbing, en qualsevol platja del Regne Unit hi ha una mitjana de 24 bastonets de les orelles per cada 100 metres. Igual que molts útils, podrien fabricar-se d'un altre material, però sortirien més cars. Aquest és el moll de la «plastificació».

Hi ha alternatives i solucions. Però les primeres necessiten promoció i les segones exigeixen acords i tractats internacionals perquè, explica Abbing, «la sopa de plàstic supera les barreres nacionals i hi ha una llacuna legal».



Estómacs plens de brossa

Albatross» posseeix imatges de gran bellesa dels albatros de Lasysan, però la seva comesa és mostrar la seva tragèdia, la mort de milers de pollastres cada any a causa d'una «dieta» a força de plàstic. Els adults s'acarnissen amb ells a les seves criatures (imatge inferior) sense saber que els estan matant. Les necròpsies (imatges de la dreta) revelen el terrible resultat: sistemes digestius col·lapsats per les escombraries, de vegades tòxiques, que condueixen, inevitablement, lenta, agònica, a la mort d'un gran nombre de joves.