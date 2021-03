Al·legories, art i mitologia

Els amics de l'art en general, de la història i de les antigues civilitzacions i el seu corresponent recorregut i empremtes, es troben aquí amb un col·leccionisme popular que resulta pràcticament inacabable, amb material a dojo que emana bàsicament de tota mena de reproduccions impreses i figuratives que faciliten d'allò més l'interès i el conreu d'unes temàtiques al·legòriques a la disciplina que tractem.

Gravats, dibuixos, però especialment postals i fotografies de conegudes obres d'art dels clàssics, venen a ser el mitjà més fàcil, barat i directe per introduir-se en aquest àmbit que parli d'al·legories i de mitologies. I no n'hi ha prou amb referir-se als grans mestres de la pintura i l'escultura de les edats d'or de l'art, del Renaixement, com Miquel Àngel, Tiziano, Rubens, Velázquez. Sense anar més lluny, també es pot comptar amb figures posteriors, del modernisme, art déco i tendències semblants, amb un Alfons Mucha com a figura de referència i que treballà com tants d'altres -no oblidem els nostres Casas, Utrillo, Rusiñol ...- la bellesa de la dona en primer lloc, i sota la inspiració de les mitologies grega i romana.

L'hel·lènica, amb les seves llegendes que pertanyen als antics grecs, i que parlen sobre els seus déus i herois, l'origen del món, els fenòmens naturals i atmosfèrics, i de tot plegat transportat als cultes, rituals i creences. La mitologia, i les seves derivades al·legories, venen a ser un conjunt de mites, tradicions i llegendes, d'una manera o una altra adscrites a determinades culturals i civilitzacions, sense deixar de banda la realitat religiosa.

Mitologia, tradicions, déus, mites, llegendes, éssers, personatges, herois i heroïnes, animals, muses i simbologia de tota mena, i parlem en plural per tenir en compte bàsicament i amb major recorregut històric i influència en la societat, dels més de vint segles transcorreguts, la mitologia grega i la romana. A banda, existeixen un sense fi de mitologies posteriors, ja circumscrites a uns territoris i cultures determinades, però sense tant de coneixement i influència envers fora com les clàssiques ja esmentades.

Com a mostra reproduïm un recull d'antigues postals que pertanyen a diferents apartats, com ara el de les arts -arquitectura, escultura, pintura-, les estacions de l'any -primavera, estiu, tardor i hivern -; i intervals del dia -matí, tarda, nit.