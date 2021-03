«Espanya perd 500 milions de tones de sòl tots els anys per l'erosió»

Un gram de sòl inclou milions de cèl·lules i milers d'espècies de microorganismes. De què parlem? Parlem d'una biodiversitat «amagada», oculta als nostres ulls i conformada per infinitat d'espècies de bacteris, fongs, arqueges, nematodes, artròpodes, protistos, anèl·lids (cucs) i altres organismes que juguen un paper fonamental per al manteniment de la vida en el planeta.

Quins són els principals enemics del sòl? Activitats que els degraden directament (pràctiques agrícoles que fomenten l'erosió i pèrdua del mateix o la seva contaminació amb l'ús indiscriminat de pesticides i fertilitzants químics) i indirectament, com el canvi climàtic, que augmenta els esdeveniments extrems, com les pluges torrencials,que acceleren la pèrdua de sòl i les sequeres, que incrementen la seva vulnerabilitat i afecten la seva biodiversitat.

En el conjunt d'Espanya, quin és l'estat dels nostres sòls? Encara que no és fàcil generalitzar quan parlem de països de la grandària d'Espanya, el seu estat no pot qualificar-se com a bo. Segons l'Inventari Nacional d'Erosió de Sòls, es calcula que més de 500 milions de tones de sòl es perden a l'any per erosió a Espanya, i més del 30% de la seva superfície suporta pèrdues de sòl qualificades com a greus o molt greus. El sòl triga segles a formar-se de manera natural i cada vegada que perdem sòl estem perdent la biodiversitat i els importants serveis ecosistèmics com la producció d'aliment, medicines i combustible, mitigació del canvi climàtic... que aquest ens brinda. Estem davant d'un problema molt preocupant.

Al sud-est d'Espanya hi ha un greu problema de desertificació i contaminació dels aqüífers per la sobreexplotació. Hi ha futur? Són dos dels principals reptes ambientals. Malgrat que no és fàcil ser optimista en aquests moments, sí que hi ha futur, encara que això passa per fer un ús més racional dels nostres recursos. No podem continuar explotant un recurs tan escàs com l'aigua com si fos infinit en nom d'un rendiment econòmic curtterminista que no és sostenible en el temps. Encara que és un tema social i políticament molt sensible, és imperatiu limitar el creixement de l'agricultura de regadiu per a assegurar la seva sostenibilitat. També és fonamental no tirar menjar produït amb tant d'esforç i cost ambiental, i canviar les polítiques que incentiven l'ús irracional de l'aigua i el balafiament d'aliments.

El problema és diferent segons les regions? Sí, ja que els diferents problemes que afecten els sòls estan estretament lligats a les nostres activitats. Així, i a tall d'exemple, en zones amb molta activitat industrial hi trobarem problemes per acumulació de metalls pesants i altres compostos tòxics, mentre que en unes altres eminentment agrícoles podem trobar-hi degradació associada a les pèrdues de sòl per erosió o per la sobreexplotació d'aqüífers./F.J.B.