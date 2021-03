Alguns pioners

Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, «Kaulak» (1874-1933): Nebot del ministre del mateix cognom, signava les seves fotografies amb el pseudònim Kaulak. Va ser vicepresident de la Reial Societat Fotogràfica de Madrid, fundada el desembre de 1899, i director de la revista La Fotografía. «Kaulak» va ser un reconegut retratista i va exercir de fotògraf de la família reial espanyola en els primers anys de segle XX. El 1912 va publicar el manual La fotografía moderna.

- Luis de Ocharán (1858-1926): D'origen basc, representa amb «Kaulak» el corrent madrileny de la fotografia de principis de segle. Va saber veure el caràcter polièdric de la fotografia: com a invenció, art, ciència, història, record i poesia. Va realitzar una sèrie de fotografies per a dramatitzar escenes del Quixot en la qual va invertir gran part de la seva fortuna.

- Alejandro Merletti (1860-1943): Italià d'origen, va conrear també el reportatge periodístic, sobretot l'esportiu. Es va instal·lar a Barcelona, on va tenir com a ajudant Manolo Mateu, que amb el temps va arribar a ser un dels més destacats fotògrafs de tema taurí. Merletti va ser empresonat durant la República per la seva adscripció filofeixista. Va ser pioner en l'ús de la càmera sense que les persones se n'adonessin. Així, va fotografiar amb una càmera que amagava a la seva armilla el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia durant el consell de guerra celebrat a Barcelona el 1909.

- Joan Vilatobà i Fígols (1878-1954): Representant destacat del pictorialisme, va ser un excel·lent retratista i van posar al seu estudi de Sabadell, entre d'altres, Sorolla i Andrés Segovia. El 1904 va rebre l'encàrrec de fer els retrats oficials del rei Alfons XIII i de la reina Victòria Eugènia. Es va dedicar durant un temps a la fotografia publicitària (Anís de Mono) i paisatgística. Les seves fotografies de nus van ser elogiades per Eugeni d'Ors. Autor d'obres gegantines, de més de dos metres, va treballar també a França i Alemanya.

- Otto Wunderlich (1887-1975): Nascut a Stuttgart, va recórrer Espanya entre els anys 1913 i 1930. Va arribar a Jaén destinat per l'empresa minera en la qual treballava i ja es va quedar; abans havia recorregut Europa entre 1910 i 1914 prenent fotografies que va recopilar en 21 àlbums i que es van usar com postals. Va fer fotos d'encàrrec per a empreses i institucions culturals.

- Charles Clifford (1820-1863): D'origen gal·lès, es va establir a Madrid, però des del 1850 va viatjar per tot el país fent àlbums dedicats a territoris de la Península, fotografiant ciutats i monuments, utilitzant una tècnica pròpia del pictorialisme.