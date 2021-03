El tren de Palamós

Aquest món del ferrocarril ha tingut històricament un gran impacte social i econòmic en el conjunt de les comarques gironines, i no en va se la podria considerar la província de l'Estat que més quilòmetres de xarxa ferroviària arribaria a ostentar, entre les quatre línies de via estreta (Palamós, Banyoles, Olot i Sant Feliu de Guíxols); les dues de via ampla de Barcelona a França, per Portbou i Puigcerdà; un ramal d'aquesta última que enllaçava amb Sant Joan de les Abadesses; i finalment, sense oblidar-nos del cremallera de Núria.

En definitiva, allò representà tota una riquesa, un tresor en podríem dir, de presència del tren a les nostres contrades, i que pels avatars de la modernitat i de la viabilitat econòmica, ja fa entre 65 i 52 anys enrere que anirien desapareixent els considerats familiarment com a «carrilets», per diferenciar-los del «tren gros».

Tot aquest ambient de línies de ferro ha estat de manera perenne estretament lligat a Girona; de treballadors del ram n'hi ha hagut una quantitat important; des de fa unes dècades funciona l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les comarques gironines; i de col·leccionistes del tema corresponent, també es podria comptar amb un bon nombre de persones involucrades.

Per altra banda i després de tantes idees que han sorgit durant el darrer mig segle sobre la possibilitat de recuperar les línies d'Olot i de Sant Feliu de Guíxols, ni que fos amb finalitats turístiques, i atenent a que el traçat de les mateixes es manté gairebé intacte i per on hi circulen les ben aprofitades vies verdes, aquella enyorança dels trens petits continua viva entre molta gent. L'última iniciativa al respecte la tenim en el projecte que ha redactat l'enginyer Pau Noy, membre de la comissió que promociona la creació del tren de la Costa Brava, i que, aprofitant en bona part els antics traçats, envoltaria el massís de les Gavarres i connectaria així mateix amb estacions de Renfe com les de Riudellots i Flaçà, amb el propòsit de facilitar encara més l'accés dels viatgers a una nova infraestructura ferroviària, que segons els promotors representaria una bona inversió, i que milloraria la mobilitat quant a rapidesa, economia i comoditat.

La foto de J. Granés mostra el Tramvia al seu pas pel pont nou de la Bisbal; i la de Carlos Garrido, dels Amics del Ferrocarril de Barcelona, una magnífica imatge frontal del tren a l'estació de Palafrugell.