Aquest vi rosat empordanès, procedent de raïms conreats a las muntanyes del terme municipal de Colera per la família Hugas de Batlle, fou presentat per primera vegada al mercat l’any 2016, en la collita del 2015, amb molt bona acceptació. La collita 2020 ha obtingut la Medalla i Fulla de Gran Or al XXVI Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021, aconseguint d’aquesta manera consagrar-se com un del millors vins rosats de Catalunya i de l’Empordà. És el merescut premi a un celler creat per Esteve Hugas amb vinyes plantades en terrassa a partir de l’any 2002 a l’interior del terme de Colera, que han donat els raïms i finalment els excel·lents vins produïts. El vi rosat Camí d’en Poca Sang 2020, elaborat artesanalment amb Garnatxa Negra de producció reduïda i verema manual, és un vi jove i fresc, recomanat per consum immediat amb copes una mica grans per poder gaudir de la seva encisadora aroma. És d’un bonic color rosat clàssic amb una potent aroma primària típica de la Garnatxa Negra, dita Lledoner a l'Empordà, que ens recorda la fruita vermella madura i saborosa. En boca és fresc, vellutat, de pas fàcil i atractiu i amb una fina acidesa que el fa saborós i persistent. «Un gran vi per gairebé qualsevol plat, que pot acompanyar qualsevol aperitiu, primers plats mediterranis i que encaixa perfectament amb plats de textures meloses de carns cuinats a baixa temperatura. Un dels vins més versàtil del nostre Celler», com ressenya la nota informativa dels elaboradors. El seu vi negre criança Coma Fredosa 2014 ha obtingut al mateix Concurs Girovi 2021 el guardó de Medalla i Fulla d'Or, situant-se també entre els millors vins negres de Catalunya.

El celler elaborador: Hugas de Batlle, situat a Colera, dis de la D.O. Empordà, produeix raïms de gran qualitat a les seves vinyes Coma Fredosa, La Falguera, La Pineda i Coma de Vaixell. Són les autèntiques «vinyes verdes» vora el mar que va immortalitzar Josep Maria de Segarra. Actualment l’explotació esta gestionada per Eduard Hugas de Batlle amb la col·laboració del seu pare.

Any: 2020

D.O.: Empordà

Raïm: Garnatxa negra

Graduació: 14º

Preu aproximat: 14 €