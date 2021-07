Vi blanc singular i exòtic per les seves especials virtuts organolèptiques que li confereixen la seva vinificació i posterior criança durant quatre mesos en àmfores de terrissa de 700 a 1.000 litres. Elaborat amb un 45% de Lledoner blanc, 25% de Lledoner Roig i 30 % de Macabeu de vinyes velles de 80 anys situades a la zona més plana de la regió, a uns 100 metres del nivell del mar, on el terrer està format per còdols, sorra i granit. Viticultura ecològica sota els principis de la biodinàmica, a través d’un rigorós treball manual a la vinya. El vi és d’un color groc palla molt atractiu. Aroma complexa i singular amb notes minerals que deixen pas a aromes de fruita blanca i cítrics. En boca té una entrada suau i complexa amb una fina salinitat i acidesa que el fan especial i elegant. Recomanat per a plats de peix i marisc. Molt bona harmonia amb el turbot a la sal que ofereix el restaurant Assaig, recentment obert a l’hotel Nord 1901 de Girona.

El celler elaborador : Vinyes d’ Olivardots, situat als afores de Capmany, fou fundat per l’enòloga Carme Casacuberta i el seu marit, l’enginyer industrial Antoni Pena, enamorats de l’Empordà i apassionats per el vi. L’any 2002 inicien el projecte i el 2006 construeixen el celler, modern i modèlic. Actualment tenen 9 hectàrees en explotació. La filosofia de l’empresa és «fer grans vins, que tinguin molta vida i una llarga durada, però això comporta temps i molts sacrificis», segons manifesten Carme Casacuberta i la seva filla, Carlota Pena, enòloga que ha agafat les regnes del celler amb la col·laboració dels seus pares. La nova generació assegura la continuïtat d’un projecte que avui ja és una brillant realitat en l’elaboració de vins d’ alta qualitat. L’any 2019 foren guardonats amb el Premi al Millor Celler de Catalunya per l’Associació Catalana de Sommeliers. I en el Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya Girovi 2021, els seus vins Blanc de Gresa 2018 i Negre Reserva Gresa 2012 han obtingut Medalla i Fulla d’Or. Mereix una visita.

Any: 2019

D.O.: Empordà

Raïm: Lledoner blanc, Lledoner roig i Macabeu

Graduació: 12,5º

Preu aproximat: 12 €