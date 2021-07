La Xina imperial

Sempre s’hi ha dit: «Quan la Xina desperti, el món tremolarà», i efectivament i a diari podem comprovar-ho, a través dels mitjans informatius especialment, com l’empenta gairebé imperialista del gegant asiàtic no s’atura.

Amb motiu de complir-se aquests dies el centenari del Partit Comunista xinès, l’actualitat és la mateixa, la de glossar, recordar i en determinats sectors fins i tot envejar el despertar irremeiable del primer país del món quant a demografia, i ara ja sí i indubtablement col·locat definitivament en la primera línia econòmica i d’influència en general.

La figura històrica de l’immens territori continua essent amb claredat la del primer gran líder, Mao Zedong, a qui li segueix els passos el present mandatari i tot poderós Xi Jinping, en el càrrec prop d’una dècada, i continuador d’aquella filosofia que els ha ajudat a triomfar en els temps contemporanis, l’estreta i respectuosa relació entre l’històric comunisme i un capitalisme no hegemònic, però que ha servit per enfilar-se al primer lloc.

La Xina canvia sense aturar-se, i aquesta tendència la tenim igualment en aquest món cultural que és el col·leccionisme popular. No fa gaire anys enrere, parlar de gegants asiàtics era esmentar en primer lloc el Japó, la gran i consolidada potència, tot destacant especialment en el terreny financer i el de l’automoció. Les emissions filatèliques, numismàtiques i cartòfiles fruïen d’allò més, mentre la Xina romania en un segon terme, en part degut a la dispersió dels seus territoris que vivien unes circumstàncies polítiques diverses, com eren Taiwan -l’antiga Formosa-, Hong Kong i Macao, aquestes i respectivament, ex-colònies britànica i portuguesa.

A destacar la primera d’elles, que basava en gran part la seva projecció en la propaganda filatèlica, sense anar més lluny. Ara per ara veiem un gran moviment quant a efectes postals, uns dels majors difusors i publicitaris dels pobles i de les seves idiosincràcies. Dels corresponsals en rebem pràcticament a diari quantitat d’exemplars com poden ser aquests que hem triat per reproduir avui: Fragment d’un sobre de primer dia de l’any 2013 en sèrie dedicada a Mao; el clàssic servei de taxi de Hong Kong; i un primer pla d’un personatge típic del mateix indret, amb una llegenda en xinès mandarí.